Anche oggi, mercoledì 26 luglio 2023, alle 15:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 25 luglio 2023

Francisco (Sebastiàn Haro) e Carmen nominano Kiros (Ivàn Mendes) responsabile della produzione dell’ebanisteria. Patricia (Silvia Acosta) è costretta ad accettare la decisione. Escogita, però, un piano per sabotare il ragazzo.

Quando Carmen smaschera le sue reali intenzioni davanti a Francisco, Patricia ha un mancamento ed è soccorsa dall’uomo. Mariano cerca di conquistare Linda (Esperanza Guardado) con l’aiuto di Faustino (Adrián Expósito), ottenendo pessimi risultati.

Tirso (Oliver Ruano) confida a Leo (Juanlu Gonzàles) i suoi problemi di ansia, iniziando una psicoterapia con lui. Capisce di aver bisogno di rallentare, cedendo l’hotel, e lo racconta a Elena (Aìda de la Cruz). Leo, su insistenza di Julia, le rivela la decisione di Tirso di intraprendere una terapia.

Mario (Chema Adeva) cerca di convincere Julia ad assumere Manu (Celia Sastre) per lavorare in bottega come sostituta di Cloe (Gloria Camila Ortega). Julia mette alla prova Manu, rendendosi conto che la ragazza non ha nessuna delle competenze richieste.

Il sergente confessa a Ventura (Iago Garcìa) e a Victor (Jòn Lopez) che le indagini sull’omicidio di Ines (Bàrbara Oteiza) sono a un punto morto. Mario chiede a Julia di assumere la nipote Manu nonostante la difficilissima prova che ha dovuto affrontare, terminata in maniera disastrosa. Julia risponde con sincerità, dicendo a Mario che Manu non è in grado di eseguire nemmeno i compiti più semplici. Mario, però, la minaccia di non affittarle più la rimessa per la bottega se non procede con l’assunzione di Manu.

Intanto Tirso decide di cedere l’hotel, questione che preoccupa molto Cloe, la quale ormai si è molto affezionata al suo lavoro e di conseguenza non vorrebbe perderlo. A Rio Muni, Carmen trova Victor da solo nella libreria di Ines, ma quando gli si avvicina per provare a dargli conforto, lui le manifesta la sua volontà di lasciarla in quanto vuole affrontare da solo il forte dolore per la terribile perdita della madre, anche se Carmen prova a convincerlo che chiudersi in sé stesso e isolarsi non e’ sicuramente la soluzione migliore.

Come vedere Un altro domani su Mediaset Infinity

Non siete riusciti a vedere la puntata di oggi di Un altro domani e volete recuperarla per restare al passo con la messa in onda delle puntate in tv? Nessun problema: in vostro aiuto c’è Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.