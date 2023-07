Un altro domani, anticipazioni puntata di oggi, 15 luglio 2023

Anche oggi, sabato 15 luglio 2023, alle 15:40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Un altro domani (“Dos vidas” il titolo originale), la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime.

Un altro domani è stata trasmessa in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, per un totale di 255 puntate: dopo aver mandato in onda la soap durante tutta l’estate, la serie è stata promossa nel palinsesto autunnale, e quindi continuerà ad andare in onda anche nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, la serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive nella Madrid di oggi ed in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Nonostante la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 15 luglio 2023

Francisco (Sebastiàn Haro), grazie a Carmen, capisce finalmente che persona sia Patricia (Silvia Acosta) e la caccia di casa. Patricia, il giorno dopo, incontra Angel (Iván Lapadula) e gli rivela di averlo visto mentre si baciava con Ines (Bárbara Oteiza) e lui, a sua volta le confessa che non si è trattato di un singolo episodio, ma che la loro storia va avanti da anni.

Carmen e Victor (Jòn Lopez) si incontrano e si dimostrano sempre più convinti nell’intento di andare avanti col matrimonio, nonostante Francisco e Ventura (Iago Garcia) abbiano espresso più volte la loro disapprovazione. Angel (Iván Lapadula) incontra Ines nella capanna e le racconta che era stata Patricia a vederli insieme, cosa che spaventa notevolmente Ines.

Ai giorni nostri, il paese di Robledillo è sconvolto per l’incidente occorso a Tirso (Oliver Ruano). Elena va a trovarlo in ospedale e riesce a scambiarci due parole. Julia chiede subito informazioni a Elena (Aída de la Cruz) sul suo amico, ma non si sente di entrare nella stanza a fargli visita. Dani (Kenai White) ha un altro aspro diverbio con Cloe (Gloria Camila Ortega), mentre Ribero (Mario García) gli chiede spiegazioni.

Francisco, nonostante abbia cacciato Patricia fuori di casa, decide comunque di farla continuare a lavorare in fabbrica, ma non vuole più avere nulla a che fare con lei e chiede a Carmen di aiutarlo. Intanto, Patricia, decide di affrontare sia il figlio che Ines, dopo aver scoperto la loro relazione extraconiugale.

Julia chiede aiuto a Leo (Juanlu Gonzales) per poter affrontare tutto il dolore causato dall’incidente di Tirso (Oliver Ruano), ma Diana (Cristina de Inza) non è contenta del fatto che i due potrebbero riavvicinarsi. Erik (Àlex Mola) torna a Robledillo per poter far visita allo zio e viene a conoscenza di un particolare che non gli farà molto piacere. Heko (Thomas King) e Kiros (Iván Mendes) si confrontano, Heko accusa Kiros per il suo comportamento, ma Kiros si giustifica dicendo che si sia fidato di Ventura, pensando di dare una mano a mettere fine alla lotta tra lui e Don Francisco.

