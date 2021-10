Ultima fermata verso Italia 1, Temptation island verso la conferma su Canale 5

Quando il titolo di un format può diventare il suo stesso destino. Ci riferiamo ad “Ultima fermata” il programma che ha già tentato di partire per almeno due volte, ma che non ha esordito mai sul nostro piccolo schermo. Ora, grazie alla nuova apertura dei casting annunciata da dei sottopancia durante il varietà pomeridiano di Canale 5 Uomini e donne, per Ultima fermata si è aperta un’altra occasione per affacciarsi sui teleschermi italiani e stavolta potrebbe essere la sua ultima opportunità per andare davvero in onda, in una sorta di gioco del destino che lo coinvolgerebbe direttamente. Secondo le notizie dell’ultima ora che abbiamo avuto modo di raccogliere, Ultima fermata dovrebbe essere destinato ad Italia 1, proprio come doveva essere ormai tanti e tanti anni fa. In questo gioco di incastri si innesterebbe una nuova indiscrezione delle ultime ore che darebbe Temptation island ancora in onda su Canale 5 nella prossima stagione televisiva.

Teniamo a sottolineare, a scanso di equivoci presenti e futuri, che quello che vi abbiamo raccontata ora è lo stato attuale dell’arte, ma, come proprio il caso di Ultima fermata insegna, tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore, tanto che la voce di cui vi avevamo dato conto e cioè della possibile uscita dai teleschermi di Canale 5 di Temptation island non era campata per aria. Infatti questo format condotto con successo per anni da Filippo Bisciglia poteva davvero prendere un’altra strada, che lo avrebbe portato magari verso Discovery o verso Sky, o verso qualsiasi altra parte visto che il format in questione, essendo sano e forte, era davvero appetito da molte piattaforme televisive.

Al momento però Temptation island -fortemente rinnovato- parrebbe destinato a restare nell’estate (o giù di li) di Canale 5, mentre la messa in onda di Ultima fermata, qualora si concretizzi davvero stavolta, verrebbe ospitata da Italia 1, una rete, come Rai2 del resto, alla ricerca di una identità precisa, ma questo è un altro discorso.