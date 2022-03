Il mood alla Temptation Island è rimasto, ma Ultima Fermata alla sua seconda puntata rivede un attimo il suo registro. Al suo esordio, recensito puntualmente dal nostro Fabio Morasca, abbiamo notato quella variazione sul tema, da tanti percepita anche sui social. Nonostante il prodotto sia calzato a pennello per il pubblico di Canale 5, la premiere non era stata accolta granché bene dal pubblico (il dato d’ascolto di mercoledì scorso lo trovate qua).

Il rischio fotocopia dietro l’angolo di certo non ha aiutato, ma stasera abbiamo trovato una scrittura in parte rivoluzionata, più soft e meno pungigliosa. Dalle atmosfere accattivanti e crudeli di 7 giorni fa, Ultima fermata al suo secondo giro si mostra più buona. Dal racconto è stato rimosso l’angolo della finestra ‘spia’ (fonte di reazioni trash nella prima puntata) e con una narrazione ancora più completa con l’arrivo della ‘chiusura del cerchio’ con il segmento “e poi…“ in cui le coppie uscite dal programma tornano davanti alla telecamera per rivelare come stanno le cose fra di loro dopo l’esperienza.

In questa seconda puntata l’unica coppia ad essere ‘in avanzo’ dalla prima è quella formata da Samuel e Valentina.

Ultima Fermata, Samuel e Valentina

A differenza delle altre due raccontate questa sera (Luisiana e Biagio, Stefania e Giorgio, ma a loro ci arriveremo), è apparsa la più scossa. Il problema affrontato da Samuel e Valentina – sposati da 6 anni – è stato uno dei più classici: la gelosia di lui. Lo scorso dicembre Valentina ha inviato la lettera di separazione, una decisione presa perché, a suo dire, Samuel non le dava più la libertà da lei desiderata: “Le regole erano di non andare più al bar, di non andare a ballare. Per andare verso di lui ho dovuto tagliare i rapporti con i miei amici e la mia famiglia. Ha cominciato ad essere una persona ossessiva, arrogante e possessiva. Ho avuto una gravidanza a rischio e lui non mi è stato vicino“. Samuel si rivolge a Ultima Fermata per risolvere i problemi con la sua compagna, ma anche perché non vede di buon occhio il rapporto che corre tra Valentina e il suo caro amico Stefano. Valentina in alcuni confessionali ha elogiato più l’amico del suo uomo: “In Stefano ho trovato rifugio, sicurezza, stabilità. Cosa che in casa (Samuel e Valentina convivono) non ho trovato“. L’atteggiamento di Valentina ha mandato su tutte le furie Samuel, le cose non sono migliorate quando Stefano si è fatto vivo sia al telefono che in videochiamata per sentire Valentina.

Al confronto finale i due non sono riusciti a trovare un punto d’incontro per via di una discussione senza soluzione. Così hanno deciso di troncare definitivamente il rapporto, confermando la crisi anche nel nuovo segmento “e poi…”. Samuel e Valentina ancora convivono sotto lo stesso tetto ma per “Un fatto di maturità – dice Samuel – per trovare una soluzione che sia il meno dannosa per questa famiglia“.

Ultima Fermata, Luisiana e Biagio

Stanno insieme da 10 anni. Quando si sono messi insieme lei aveva 14 anni e lui 17 anni. E’ stata la loro prima storia seria, ma a lungo andare Luisiana percepisce di essere trascurata da Biagio, per questa ragione lascia il giovane per ben 3 volte. Le prime due volte se ne va dalla casa (dove convive con Biagio), ma si pente della scelta e torna sui suoi passi. Biagio la perdona, ma il rapporto non è più lo stesso e i problemi riaffiorano. Luisiana ha lasciato Biagio per la terza volta circa un anno fa, ma quella rottura segna un passaggio fondamentale che porta la storia ad un bivio: Luisiana conosce un ragazzo con il quale intraprende una relazione sentimentale e fisica di 20 giorni. Lei si pente nuovamente, ritorna da Biagio e lui per la terza volta la perdona.

Da quel momento Biagio si frena, non riesce più ad avere rapporti intimi con la sua fidanzata. Luisiana è colei che ha scelto di portare Biagio nel programma proprio “perché non c’è più complicità, non c’è più passione e serenità“.

Il percorso di Luisiana e Biagio ha portato il racconto su un altro piano, più introspettivo. Protagonista assoluto della risoluzione dei problemi è stato il professor Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta. Il professore si è fatto carico di alcuni compiti per la coppia assegnando loro vari esercizi terapeutici che possano essere d’impatto, tra questi il piacere di ritrovare il contatto fisico.

Luisiana e Biagio riescono nel loro intento, ritrovare la giusta alchimia persa. Il loro faccia a faccia si risolve in pochi passaggi, quelli necessari per riabbracciarsi e tornare a casa insieme. Nel segmento “e poi…” in cui si svela cosa è successo dopo l’esperienza a Ultima fermata, la coppia si è mostrata ancora più unita: “Faremo progetti insieme: prenderemo una nuova casa” dice lui “L’intesa intima è migliorata moltissimo” conferma lei. Luisiana e Biagio si sono rimessi gli anelli di fidanzamento.

Ultima fermata, Giorgio e Stefania

La storia tra Giorgio e Stefania dura da 13 anni, da ben 4 sono sposati. Giorgio, 40enne racconta dell’inizio della storia con la sua donna come una favola. Stefania, 36 anni, ha un forte desiderio, quello di poter diventare madre, un desiderio che, però, per tanto tempo non è stato condiviso da Giorgio che ha preferito aspettare: “Ha cominciato a desiderarlo un annetto prima del matrimonio“.

Giorgio quindi ha provato ad allungare i tempi, ma Stefania non ne ha voluto sapere ed è rimasta irremovibile: “o proviamo ad avere un figlio, o ci lasciamo”. Per Giorgio a quel punto è stato importante prendere una decisione e durante i giorni nella casetta di Ultima fermata è arrivato ad una conclusione (non senza difficoltà): basta paura, è giunta l’ora di essere papà.

Stefania: “Io ho iniziato ad avere la voglia di diventare mamma nel momento in cui con te era tutto perfetto, Voglio che nostro figlio cresca con i tuoi progetti e, perché no, anche con i tuoi difetti“. Lui non vuole interrompere il rapporto con Stefania: “Nonostante queste paure che ho e che non posso cancellare all’improvviso e penso che la mia vita senza di te non la posso vedere. Se io e te usciamo insieme da qua credo che sia giusto (perché ne sono convinto) provare a diventare noi tre. Voglio avere un figlio da te“.

La coppia esce insieme e confermano la loro voglia di diventare genitori nel filmato post-esperienza di Ultima Fermata: “Ci stiamo provando“