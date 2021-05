Ulisse il piacere della scoperta con Alberto Angela, stop su Rai1

Cambio di programmazione in arrivo nel palinsesto di Rai1 prossimo venturo. Secondo quanto apprendiamo infatti la prevista terza puntata di Ulisse, il piacere della scoperta prevista per mercoledì 12 maggio non andrà in onda, al suo posto verrà trasmessa la replica del film per la tv “Un diario del ’43” della serie Il commissario Montalbano.

La prevista puntata di Ulisse, il piacere della scoperta dal titolo “Il gattopardo, il romanzo della Sicilia” è rimandata a data da destinarsi. Non è un mistero che questa serie di Ulisse, il piacere della scoperta posizionata nella serata del mercoledì non ha ottenuto gli ascolti desiderati. Partito il 21 di aprile con una media di 3.388.000 telespettatori con il 14,96% di share è sceso sette giorni dopo, il 28 di aprile, a 3.190.000 telespettatori ed il 13,88% di share, fino al dato di mercoledì scorso, 5 maggio 2021, di 2.833.000 telespettatori ed il 12,87% di share.

Dati questi non consoni per un prodotto come Ulisse il piacere della scoperta, adesso affidato alle cure della dirigente di Rai1 Sara Veneto, le cui rimanenti due puntate che fanno parte di questo pacchetto di cinque restano per il momento congelate. Che la stella di Alberto Angela si stia sbiadendo, oppure semplicemente la concorrenza di Chi l’ha visto, sopratutto di questi tempi, è troppo forte per il mercoledì di Rai1? Di certo come i lettori più attenti delle nostre analisi Auditel e dei nostri Focus ascolti sanno, il pubblico di Rai1 e di Rai3 è molto simile.

I cambi di palinsesto in casi come questi si rendono necessari sia per tutelare il prodotto, che per mere questioni di ottimizzazione delle risorse a disposizione delle reti, in un quadro, anche per la televisione pubblica, che tenga conto anche degli ascolti e della composizione del pubblico che “popola” le varie serate della settimana. Dunque ora le due puntate inedite rimanenti di Ulisse restano per il momento nel cassetto di Rai1 in attesa di una collocazione che faccia bene sia al prodotto stesso, che alla rete che lo ha prodotto e che lo ospita.