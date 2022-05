Tv8 autunno 2022, le novità fra dating, reality e cooking show

Si preparano nuovi programmi per l’autunno televisivo di Sky. Se la tv generalista sta approntando i nuovi palinsesti del prossimo autunno, di certo non se ne stanno con le mani nelle mani le altre reti e non fanno eccezione neppure le reti del gruppo Sky. Tv8, il canale gratuito che fa parte della pay tv in oggetto, ha in arrivo per il prossimo autunno nuove produzioni, o meglio adattamenti di format già esistenti sul mercato televisivo e di proprietà di grandi società di produzione televisive.

Sarebbero tre i programmi nuovi che dovrebbero approdare nel prossimo autunno sulle reti del gruppo Sky. Il primo nascerebbe in qualche modo da un format Warner ovvero Who Wants to Marry My Mom? Praticamente in questo adattamento vedremo dei giovani, ragazze e ragazzi, impegnati a trovare un nuovo partner ad un proprio genitore rimasto single, perchè separato o perchè rimasto vedovo.

Il secondo format in ballo vedrebbe al centro della scena una figura femminile impegnata a scegliere il proprio partner fra un gruppo di uomini, fra i 35 ed il 65 anni. Ovviamente l’idea che viene in mente è quella base del programma di varietà del pomeriggio feriale di Canale 5 Uomini e donne, ma come accade per tutti i programmi, si sta lavorando all’adattamento che renderà questa nuova produzione diversa, o profondamente diversa, rispetto al varietà diretto e condotto da Maria De Filippi.

Quest’ultimo programma sarebbe destinato alla prima serata di Tv8. Si tratta di un dating, che stavolta però sarà confezionato per una durata di poco meno di due ore, fra le 21:30 e le 23:15 circa. La terza produzione in arrivo su Tv8 è un cooking show dal titolo Ristorante in casa. Un titolo che già spiega il format. Una persona comune organizzerà presso la propria abitazione una simulazione di un ristorante, con tanto di menu fatto di primi, secondi, contorni e dolci, invitando nel loro personalissimo locale lo chef Giorgio Locatelli, divenuto famoso televisivamente parlando grazie a Masterchef. Locatelli però non sarà solo, porterà con se un vip ed insieme dovranno così giudicare la qualità del “ristorante in casa” di cui sono stati ospiti.

Tutte le produzioni, come detto, dovrebbero entrare nel palinsesto autunnale di Tv8, diciamo dovrebbero perchè oltre che tutte e tre in fase di costruzione, diventeranno effettive solo in sede di presentazione dei palinsesti la prossima estate.