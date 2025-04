Tutto su Étoile, la nuova serie di Prime Video: cast, trama, puntate

Una nuova serie è approdata su Prime Video dallo scorso 24 aprile 2025. Si intitola Étoile, ed è ambientata nel mondo della danza. È l’ultima creazione, peraltro, di Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, coniugi e autori della famosa serie Gilmore Girls (Una mamma per amica), e de La fantastica signora Maisel.

In Étoile si alternano momenti più profondi, di confronto tra i vari personaggi, a botta e risposta frizzanti, conversazioni brillanti, discussioni e, naturalmente, l’amore per la danza, che è ciò che spinge i protagonisti a dare il meglio di sé, tra esibizioni e scambi culturali.

Otto episodi intensi che si snodano sullo sfondo di due metropoli dalle atmosfere magiche, ossia New York e Parigi. Una serie che nasce anche dall’amore di Amy Sherman per la danza classica, passione che sin da piccola ha coltivato, in quanto sua madre era una nota ballerina.

L’amore per il ballo l’aveva portata a creare la serie A Passo di danza/Bunheads, che tuttavia era andata in onda per due sole stagioni. La realizzazione della serie Étoile, è per l’autrice un modo per omaggiare sua madre.

Étoile: di cosa tratta la serie e principali attori nel cast

La serie racconta di due prestigiose compagnie di danza, ossia il Metropolitan Ballet Theatre di New York e Le Ballet National di Parigi. Entrambe, tuttavia, stanno attraversando un periodo di buio, per via di un interesse verso il ballo che non è più lo stesso, e perché diversi ballerini hanno deciso di appendere le scarpette al chiodo e fare altro.

Un declino che pesa come un macigno e che la direttrice del Ballet National, Genevieve Lavigne, non intende accettare senza aver tentato una strada alternativa. Per questa ragione, propone al suo collega di New York, Jack MacMillan, di fare uno scambio tra ballerini. Tre dei talenti di Parigi andranno a New York, e tre di New York andranno a vivere nella capitale francese.

Jack decide di accettare la proposta della direttrice, in quanto sa che a occuparsi delle spese ci penserà Crispin Shamblee, un miliardario dai loschi traffici che in questo modo tenterà di dare una rispolverata alla propria reputazione.

Da qui in poi, hanno luogo gli scambi, e gli occhi saranno puntati soprattutto sulla star del ballo Cheyenne, attiva anche nella sfera politica e dal carattere alquanto turbolento, che si trasferirà a New York. A Parigi, invece, arriveranno Mishi, talentuosa danzatrice ma in passato rigettata dall’accademia Ballet, e Tobias, coreografo ricco di genio ma dal carattere particolare.

Nel cast ci sono Luke Kirby, che ha già vestito i panni del comico Lenny Bruce in La fantastica signora Maisel, opera di Sherman e Palladino, e che in Étoile interpreta Jack e l’attrice Charlotte Gainsbourg, nel ruolo di Genevieve. Tra gli altri, anche Kelly Bishop e Yanic Truesdale, già noti per i loro ruoli di Emily Gilmore e Michel Gerard in Una mamma per amica.