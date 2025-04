Tutto quello che ho, Vanessa Incontrada torna in tv: cast, trama e anticipazioni della nuova fiction Mediaset

Debutta mercoledì 9 aprile in prima serata alle 21.20 su Canale 5 la nuova fiction Mediaset Tutto quello che ho. La rete del Biscione punta su una nuova serie tv per fronteggiare la concorrenza agguerrita della Rai che ad oggi ha portato a casa risultati vincenti grazie a fiction storiche come Che Dio ci aiuti e Don Matteo, o anche la new entry Costanza. Serie consolidate che hanno un vasto pubblico che non manca all’appuntamento stagionale.

Tutto quello che ho si annuncia una serie appassionante e coinvolgente, caratterizzata da una trama che promette di tenere incollati i telespettatori. Ambientata nella suggestiva Livorno, che per l’occasione ha messo a disposizione le sue location più belle: dal quartiere Venezia, alla Terrazza Mascagni, ma anche lo Scoglio della Regina e il Mercato delle Vettovaglie. Posti bellissimi che mettono in evidenza storia e costume della città toscana.

Il cast della nuova fiction Mediaset è capitanato dalla bravissima Vanessa Incontrada, che dopo la conduzione di Zelig, è tornata sul set. Vanessa ha accettato il ruolo di Lavinia Santovito, un legale di successo, al suo fianco Marco Bonini che interpreta il marito Matteo, un poliziotto affermato. buono e disponibile con tutti. I due sono una coppia affiatata e hanno due figli: un maschio adolescente, Roberto, e una femmina, Camilla, appena maggiorenne. Ed è proprio la ragazza il fulcro centrale dell’intera storia.

Tutto quello che ho, una trama ricca di colpi di scena

La trama di Tutto quello che ho è centrata sulla scomparsa della figlia diciottenne di Lavinia e Matteo. Le indagini vengono attivate immediatamente e tutti i sospetti si concentrano su Kevin, un ragazzo di origini africane che viene subito arrestato. Il caso sembra risolto, ma mentre Matteo è certo che Kevin sia responsabile della scomparsa di Camilla, Lavinia dubita delle dichiarazioni del giovane e verte le sue indagini su un’altra pista. A cosa la porterà?

Nel cast anche Alessia Giuliani, Alex Lorenzin, Margherita Attorre, Ibrahima Gueye, Filippo Brogi, Osas Imafidon, Antonella Attili, Fabrizio Coniglio e Gianfranco Gallo che avranno ruoli centrali nella narrazione. La storia è ispirata ad un fatto realmente accaduto che ha messo a dura prova la determinazione e la tenacia di una madre, che non si è mai rassegnata a cercare la verità. La serie oltre che in prima visione su Canale 5 sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity.

Vanessa Incontrada, dove vive l’attrice in Toscana

Sul suo profilo social Vanessa Incontrada ha pubblicato la locandina di presentazione di Tutto quello che ho, e alcune scene della serie. L’attrice di origine spagnola è entusiasta del progetto ed è felice di essere stata scelta per il ruolo di Lavinia. La Incontrada ha parlato di una famiglia come tante che improvvisamente si trova ad affrontare una situazione inaspettata.

“Una famiglia come tante …” questa la didascalia scelta dall’attrice. Dopo Fosca Innocenti, la Incontrada recita ancora in Toscana, regione dove vive e a cui è particolarmente legata. L’attrice abita a Follonica in una casa bellissima circondata dal verde. Un’abitazione luminosa, con tantissime vetrate, e arredata in modo sobrio e accogliente.

Nella zona living dell’abitazione emergono nuance in bianco e nero, mentre la cucina è nei toni celeste pastello. Dagli scatti social condivisi dall’attrice si possono intravedere alcuni complementi d’arredo della sua casa: dettagli di luce, ma anche alcuni oggetti decisamente esclusivi come la presenza di una Vespa special blu in una zona in vista della casa.