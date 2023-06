Questa sera, venerdì 2 giugno 2023, andrà in onda su Rai 1, la seconda e ultima puntata di Tutti i sogni ancora in volo, lo show di Massimo Ranieri, che vede la partecipazione di Rocío Muñoz Morales.

Tutti i sogni ancora in volo, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Ballandi, è un programma di Massimo Ranieri scritto con Ivana Sabatini, Carmelo La Rocca, Matteo Catalano, Barbara Boncompagni, Duccio Forzano, Giacomo Berdini, con la collaborazione di Marco De Antoniis. Produttore esecutivo per Ballandi è Luca Catalano; produttore esecutivo è Maria Teresa Mazzoni. La regia è firmata da Duccio Forzano.

Tutti i sogni ancora in volo, seconda puntata 2 giugno: anticipazioni

Anche in questa seconda puntata, Massimo Ranieri omaggerà il varietà di una volta con un viaggio tra i grandi classici della canzone italiana ma anche tra storie e aneddoti personali.

Rocío Muñoz Morales è la fan d’eccezione che ha accompagnato Ranieri in questo viaggio speciale durato due puntate.

La scenografia, realizzata da Gennaro Amendola, evocherà gli show degli anni ’60 e ’70.

Massimo Ranieri e i suoi ospiti, inoltre, si esibiranno accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis.

Le coreografie, infine, sono a cura di Grazia Cundari.

Tutti i sogni ancora in volo: ospiti

Gli ospiti di questo secondo appuntamento saranno Tiziano Ferro, Arisa, Raf e Malika Ayane, i comici Enrico Brignano e Barbara Foria e gli 8 volte campioni del mondo di tip tap, Emanuele e Leonardo D’Angelo.

Nella prima puntata andata in onda una settimana fa abbiamo visto Gianni Morandi, Diodato, Noemi e i The Kolors.

Tutti i sogni ancora in volo, seconda puntata 2 giugno: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Tutti i sogni ancora in volo in diretta a partire dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, su RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.