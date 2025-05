Tutti gli ospiti di Belve, in onda questa sera (martedì 27 maggio)

Tutto pronto per la messa in onda del nuovo appuntamento del martedì sera con Francesca Fagnani e il suo Belve che, anche a questo giro, promette scintille. Tre saranno gli ospiti che risponderanno alle domande scomode della giornalista che con la sua classe e arguta ironia cercherà di punzecchiarli per mostrare al suo vasto pubblico ritratti inediti degli intervistati.

Tra i più attesi vi è Mario Balotelli, non solo sportivo molto amato ma anche grande personaggio della Cronaca Rosa per via, soprattutto, delle sue relazioni con Francesca Monti, Alessia Messina e Raffaella Fico dalla quale ha avuto la figlia Pia, oggi adolescente. Il calciatore, attualmente in forza al Genoa, ripercorrerà la sua vita di uomo, ancora prima di arrivare al successo, con molti riferimenti al presente e al futuro a livello professionale. Per lui stop all’Italia e, con molta probabilità all’Europa. Nel suo obiettivo ci sarebbe l’America.

Oggi si dichiara felice anche se ha ammesso che avrebbe voluto fare molto di più in linea generale. In ogni caso non vuole dare un grande spazio ai rimpianti perché quelli non portano da nessuna parte. Il suo sarà dunque un racconto sincero e profondo che tuttavia sarà anche piacevolmente intervallato da ricordi spiritosi e brillanti. Momenti di commozione in studio quando verrà affrontato il tema del razzismo con il racconto dei lanci delle banane allo stadio di Roma.

Da Balotelli a Ferrero, passando per la Savino, gli ospiti stasera di Belve

Spazio poi all’attrice e regista Lunetta Savino, di recente grande protagonista della fiction di Rai 1 Libera per la quale si sta girando la seconda stagione. Nel suo passato e nel suo presente anche tanto Teatro che rimane il suo più grande amore. Con eleganza la Fagnani le rivolgerà domande molto personali alle quali l’artista risponderà con raffinatezza e simpatia.

Impossibile sarà non citare il suo ruolo di Cettina Gargiulo, ragazza alla pari presso i Martini, nel Medico in Famiglia che le ha permesso di farsi amare ad ampio raggio da grandi e piccini. Infine, come terzo ospite ci sarà l’imprenditore, produttore cinematografico ed ex patron della Sampdoria Massimo Ferrero. La sua sarà una chiacchierata particolarmente brillante grazie alla sua particolare parlantina e alla sua incredibile verve. L’uomo ripercorrerà, senza filtri, la sua vita, tra bancarotta e processi.

A rendere la puntata ancora più speciale ci penserà Serena Brancale che interpreterà per l’occasione in chiave soul-pop un brano sul quale però al momento circola il massimo riservo. A concludere in bellezza, come sempre, i più bei fuori onda che sovente vengono anche condivisi sulle pagine Social Ufficiali della trasmissione.

Belve andrà in onda a partire dalle ore 21 e 20 su Rai Due e su RayPlay.