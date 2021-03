Svolta storica: Serie A su DAZN per tre anni

Svolta storica per quanto riguarda il campionato di Serie A in televisione.

La Lega Calcio, infatti, ha assegnato i diritti televisivi della Serie A, riguardanti il triennio 2021/24, a DAZN.

I club, nel corso dell’ultima assemblea, si sono espressi con 16 voti a favore contro 4 contrari. I club calcistici che hanno votato a favore sono stati l’Atalanta, il Benevento, il Bologna, il Cagliari, la Fiorentina, l’Hellas Verona, l’Inter, la Juventus, la Lazio, il Milan, il Napoli, il Parma, la Roma, lo Spezia, il Torino e l’Udinese. I 4 voti contrari, invece, sono arrivati dal Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo.

DAZN si è aggiudicata il Pacchetto 1 e il Pacchetto 3 per una cifra che si aggira intorno a 840 milioni di euro a stagione. Ciò significa che il servizio di streaming di DAZN Group (ex Perform Group) trasmetterà 7 partite a giornata in esclusiva (ciò che prevede il Pacchetto 1) e 3 partite in co-esclusiva (stando al Pacchetto 3).

Ricordiamo che il Pacchetto 1 prevedeva 7 partite a giornata, in esclusiva su satellite/digitale terrestre e su internet; il Pacchetto 2, invece, prevede 3 partite in esclusiva su satellite/digitale terrestre e in co-esclusiva su internet insieme a chi si è aggiudicato il Pacchetto 3 mentre il Pacchetto 3 prevedeva 3 partite in co-esclusiva su internet insieme a chi si aggiudicherà il Pacchetto 2.

La Lega Calcio, quindi, deve ancora assegnare il Pacchetto 2. Stando a quanto pubblica Calcio e Finanza, Sky ha offerto 70 milioni di euro a stagione. La Lega e Sky ne discuteranno fino a lunedì prossimo. Sul Pacchetto 2, ci sarebbe anche l’interesse di Mediaset.