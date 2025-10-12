Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli insultata da una concorrente: la reazione di Maria De Filippi

Nell’ultima puntata di Tu Si Que Vales, trasmessa l’11 ottobre su Canale 5, un episodio ha infiammato lo studio e ha visto protagonista la giurata Sabrina Ferilli.

Nell’ultima puntata di Tu Si Que Vales andata in onda l’11 ottobre su Canale 5, si è consumato un episodio che ha acceso gli animi in studio, coinvolgendo direttamente la nota attrice e giurata Sabrina Ferilli. La concorrente Laura Marchetti, artista multidisciplinare con un passato in televisione, ha interrotto bruscamente la sua esibizione per poi scatenare una serie di accuse e insulti rivolti proprio a Ferilli.

L’esibizione interrotta e lo scontro in studio

Laura Marchetti, presentandosi come una performer che unisce musica, pittura e poesia contemporanea, ha annunciato un’improvvisazione atonale e dodecafonica, definendola un “urlo primordiale” di grande serietà. Tuttavia, la sua performance, caratterizzata da urla forti e un accompagnamento alla pianola, è stata accolta con risate da parte dei giudici, provocando la sua reazione nervosa con un’improvvisa interruzione e l’uscita dallo studio accompagnata da un insulto diretto: “Che cazo vi ridete? Ma vaffano”.

Tornata dietro le quinte, la concorrente ha poi fatto ritorno in studio spiegando di aver sentito le critiche rivolte durante la sua assenza e di essere tornata per rispetto verso il pubblico. La vera tensione è esplosa quando ha rivolto le sue parole più dure a Sabrina Ferilli, accusandola di aver pronunciato frasi offensive nei suoi confronti sia durante questa puntata sia in una precedente esperienza risalente al 2015. Marchetti ha raccontato che all’epoca la giurata le avrebbe detto: “Ao, e che talento c’avrebbe questa?”, frase poi mandata in onda e che le è rimasta addosso per anni.

e come lo spiego che questo programma è casa per me #TuSiQueVales pic.twitter.com/BZnvkbllZ1 — Fran (@deasaffica) October 12, 2025

Sabrina Ferilli risponde e la verità su Laura Marchetti

Sorpresa dalla vicenda, Sabrina Ferilli ha dichiarato di non ricordare i fatti e di non aver mai voluto offendere la concorrente, né ora né in passato. La giurata ha mantenuto un atteggiamento pacato, invitando la donna a rispettare la trasmissione e gli altri partecipanti.

Dietro l’apparente tensione, emerge una realtà diversa: Laura Marchetti è in realtà Laura De Marchi, attrice professionista specializzata in stand up comedy, nota per aver già preso parte a Tu Si Que Vales nel 2015, quando organizzò uno scherzo ai danni di Mara Venier, allora giurata del programma. A svelare la sua vera identità fu proprio Maria De Filippi, sottolineando che si trattava di una messinscena.

Anche nell’episodio dell’11 ottobre, quindi, la situazione provocatoria di Laura Marchetti si inserisce nel contesto di un scherzo studiato, seppur dall’effetto controverso, che ha visto Sabrina Ferilli coinvolta come vittima. Paolo Bonolis, anch’egli giudice, ha mostrato segni di impazienza durante la discussione, cercando di riportare ordine nello studio.

L’episodio ha suscitato un vivace dibattito tra il pubblico e sui social, confermando ancora una volta la capacità di Tu Si Que Vales di coinvolgere e sorprendere con momenti al limite tra spettacolo e realtà.