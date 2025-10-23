Colpo di scena per Agnese De Pasquale. La dama del trono over di Uomini e Donne è andata via?

Trono over, perchè Agnese ha lasciato lo studio di Uomini e Donne

Agnese e Federico continuano a essere tra i protagonisti più chiacchierati delle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, la dama è uscita in esterna con Mastrostefano e con un nuovo cavaliere, un altro Federico, dando vita a un intreccio sentimentale che ha subito acceso la curiosità del pubblico. Secondo le anticipazioni, Agnese avrebbe baciato entrambi i corteggiatori.

La scelta di Agnese con colpo di scena finale

Alla fine, però, la dama avrebbe deciso di concentrarsi su Mastrostefano, con il quale porta avanti una conoscenza ormai da diverse settimane, tra momenti di intesa e inevitabili incomprensioni. Ma la storia non finisce qui. Entrambi i cavalieri – Mastrostefano e l’altro Federico – si sono alzati per seguirla dietro le quinte, nel tentativo di chiarire la situazione. Al momento, però, resta il dubbio: Agnese tornerà nel parterre del trono over o ha davvero deciso di mettere un punto definitivo alla sua esperienza nel programma?

Agnese lascia il trono over?

Nelle ultime puntate andate in onda, il rapporto tra Agnese e Mastrostefano ha tenuto banco in studio, regalando momenti di tensione ma anche qualche sorriso. Le famose “percentuali” dichiarate dal cavaliere romano – in costante crescita di settimana in settimana – sono diventate motivo di ironia per Maria De Filippi, ma un po’ meno per la dama, che sembra non tollerare più i dubbi e le mezze misure.

Nel corso di un confronto recente, Federico ha spiegato di sentirsi molto legato ad Agnese “di testa”, riconoscendo che tra loro c’è un’intesa mentale forte, ma ammettendo anche che sul piano fisico manca ancora qualcosa. Una confessione che ha ferito la De Pasquale, spingendola ad allontanarsi dallo studio tra le polemiche.

Una cosa, però, è certa: la storia tra Agnese e Mastrostefano continua a dividere il pubblico. Da una parte c’è chi spera che la coppia riesca finalmente a trovare un equilibrio, dall’altra chi pensa che la dama farebbe meglio a voltare pagina. Come sempre, la verità si scoprirà solo nella prossima registrazione.