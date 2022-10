Triboo lancia il nuovo canale T-Podcast: arriva Spaghetti Thriller

Il Gruppo Triboo, player nel mondo podcast ormai da anni, ha completato in queste ore l’opera di riposizionamento della sua casa di produzione audio con il nuovo brand e canale T-Podcast che racchiude tutte le produzioni fino ad ora realizzate e propone per il futuro un ricco calendario di uscite. E con l’occasione presenta la prima serie originale in programma, Spaghetti Thriller, in uscita in occasione di Halloween 2022.

In poco più di tre anni Triboo ha pubblicato oltre 400 podcast, e, ad oggi, porta avanti 15 diverse serie, tra le quali, con oltre 100.000 ascolti, figurano “TVBlog Pills”, “La Notizia del giorno di Wall Street Italia”, “Punto PMI”, “Italian Startup” e “La Fumelli in Agrodolce”.

Oggi il true crime è uno dei generi più ascoltati in Italia e con questo dato di fatto in mente, T-Podcast lancia la sua ultima serie, Spaghetti Thriller, durante la notte delle streghe di Halloween. Quest’ultima produzione intende raccontare alcuni degli omicidi che hanno caratterizzato la cronaca italiana tra gli anni Ottanta e Novanta.

Tutte le storie narrate in Spaghetti Thriller sono unite da un filo conduttore: nessuna tra queste ha un nome, un volto, un colpevole che abbia pagato o stia ancora pagando per tanta violenza. Un dato che deve far riflettare dal momento che in Italia, nonostante gli inquirenti svolgano un lavoro accurato, senza tralasciare il benché minimo indizio, un delitto su quattro resta impunito.

Gli avvenimenti da proporre in Spaghetti Thriller sono stati scelti con attenzione sulla base delle dinamiche con le quali si sono svolti e, soprattutto, per l’impossibilità di arrivare a una soluzione, anche quando quella soluzione sembrava lì, a un passo. Si tratta di storie che potrebbero sembrare copiate da romanzi scritti dai più grandi giallisti della storia come Agatha Christie, John Dickson Carr, Edgar Allan Poe o Sir Arthur Conan Doyle. Ma così non è: Spaghetti Thriller racconta accadimenti reali, nella maggior parte dei casi addirittura inspiegabili. La fantasia, con Spaghetti Thriller, non ha nulla da spartire.

Spaghetti Thriller e tutte le produzioni T-Podcast sono disponibili su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcast.