Trame finali Tradimento: come perdono la vita Tolga e Yesim

Si preannuncia un finale tragico per la soap turca di Canale 5: Tolga e Yesim moriranno. Ecco come perderanno la vita nella puntata finale di Tradimento.

Che le trame di Tradimento non sarebbero finite bene per tutti aveva ha già fatto capire una fine drammatica come quella di Behram, raggiunto da un colpo di pistola al petto alla fine rivelatosi fatale per il figlio di Mualla. Il finale della soap turca di Canale 5 si tingerà a tinte fosche anche per altri due protagonisti. Parliamo di Tolga e di Yesim.

Entrambi troveranno la morte nelle battute finali della dizi che nelle puntate precedenti ha visto Guzide nuovamente tradita, questa volta ad opera di Hakan, ospitato dall’ex giudice nella sua villa in attesa di scoprire se fosse davvero suo figlio biologico. Hakan si è rivelato essere un truffatore: ha svuotato tutti i soldi sul conto di Guzide prima di svignarsela dopo aver rubato anche i telefoni presenti in casa, oltre ai gioielli e al tablet.

Fortunatamente Ozan è riuscito a rintracciarlo e a consegnarlo alle forze dell’ordine per farlo arrestare. Selin si è risvegliata dal coma. E una volta riaperti gli occhi ha informato le autorità di essere accidentalmente caduta dalle scale, scagionando così il marito Tolga e favorendone la scarcerazione. Ma ecco come perderanno la vita il figlio di Otlan e Yesim.

Tradimento, anticipazioni delle trame finali: come moriranno Tolga e Yesim

Sia Tolga che Yesim perderanno la vita in maniera violenta. Tolga morirà per mano di Ipek, la terribile filga di Sezai. La giovane si presenterà armata nell’ufficio di Oltan decisa a sbarazzarsi dell’imprenditore, ma senza aver fatto bene i suoi calcoli. In quel mentre infatti alle sue spalle sopraggiungerà Tolga, nel tentativo di salvare la vita del genitore.

Ipek verrà colta di sorpresa dal coraggioso gesto di Tolga e farà partire un colpo che si rivelerà mortale per il giovane Kaşifoğlu. Tolga si accascerà al suolo morendo tra le braccia del padre. Nel frattempo arriverà anche Sezai che assisterà a una duplice tragedia: quella di Oltan e Tolga e la sua, perché vedrà Ipek in manette, trascinata via dalla polizia.

Durante il funerale di Tolga Oylum e Selin metteranno da parte i loro contrasti e si lasceranno andare a un abbraccio tra le lacrime per il dolore infinito dovuto alla morte dell’uomo che entrambe hanno amato. Quella di Tolga non sarà l’unica tragedia destinata a segnare il finale di Tradimento. Anche Yesim andrà incontro a una fine drammatica. Pure lei sarà vittima di un evento imprevisto.

Un tram investirà Yesim. L’urto non le lascerà scampo e così la madre di Oyku perderà la vita. A scoprire per prima la terribile notizia sarà Zeynep. La domestica leggerà online quanto accaduto alla donna e provvederà a informare tutti alla villa di Guzide. Zeynep correrà in salotto e metterà al corrente dell’infausto evento anche Ozan e Umit, che rimarranno sconvolti nell’apprendere della tragica fine di Yesim.

Nei minuti conclusivi della puntata finale gli spettatori assisteranno a un salto temporale di un anno. La scena conclusiva mostrerà come si saranno evoluti i rapporti tra i protagonisti di Tradimento. Si vedranno le famiglie al gran completo impegnate a festeggiare il compleanno del piccolo Can. Oltre a Guzide ci saranno Oylum, nuovamente in dolce attesa, Ozan, Oyku, Mualla e altri parenti.