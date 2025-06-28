Tradimento, ultima puntata: tornerà a settembre? Come è finito

Canale 5 ha trasmesso l’ultima puntata di Tradimento. Come si è conclusa la dizi turca che ha conquistato gli spettatori di Mediaset? La soap tornerà in onda dopo l’estate?

Ieri, venerdì 27 giugno, è andata in onda l’ultima puntata di Tradimento. Nella puntata precedente Kahraman è stato coinvolto in un bruttissimo incidente in cantiere: è finito sepolto sotto un enorme cumulo di terra – decine di tonnellate – rovesciato da un camion. La massa di terra ha travolto Kahraman mentre spingeva via Ozan, che non si era accorto delle operazioni di scarico del mezzo.

Nella puntata in onda ieri il giovane imprenditore è stato portato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e il chirurgo non ha fatto mistero della delicatezza dell’intervento necessario per salvarlo. Come sarà finita l’operazione? Il destino di Kahraman non è stato l’unico colpo di scena al centro delle trame dell’ultima puntata di Tradimento. La dizi turca di Canale 5 tornerà a fare compagnia agli spettatori a settembre?

Tradimento, come è finita l’ultima puntata: la soap riprende a settembre?

L’ultima puntata di Tradimento si apre con una rivelazione: Guzide scopre dal test del Dna che Dundar a tutti gli effetti è figlio biologico suo e di Tarik. Spazio poi alla tragedia di Kahraman, seppellito da una gigantesca massa di terra in cantiere. Immediata la corsa in ospedale per trasportare il marito di Oylum. Fin dal primo istante i medici non celano ai familiari la complessità del quadro clinico. Disperazione nera per Oylum e Mualla, perfettamente consapevoli della gravità della situazione.

Mualla in un momento di pausa spiega al suo fidatissimo braccio destro Celal che Kahraman è figlio di suo marito e dell’amante Kadriye. Cresciuto da sua sorella, Mualla lo ha sempre considerato un nipote a tutti gli effetti, tanto più dopo la morte di Behram, il secondo figlio che la signora Dicleli è stata costretta a seppellire. Nel frattempo Neva cerca in tutti i modi di risollevare Ipek. La giovane ormai cammina sul filo della depressione dopo la fine della storia con Oltan.

A un certo punto a casa di Ipek si presenta Azara, venuta per informarla che Sezai e Guzide si sono sposati e che Yesim ha fatto loro da testimone. Di lì a poco proprio Yesim chiama al telefono la nipote di Tarik per dirle di andare a casa da Oyku. Azra non è per nulla contenta della cosa ma alla fine deve rassegnarsi e Ipek le ricorda che non è nelle condizioni di dire di no a Yesim.

La vita di Kahraman appesa a un filo

I medici decidono di sottoporre Kahraman a un intervento molto delicato nel corso del quale si rende necessaria la rimozione della milza. L’intervento si conclude con successo e i dottori informano i familiari della riuscita dell’intervento. Kahraman si è stabilizzato, ma le sue condizioni rimangono sempre molto critiche per le prossime ore. I dottori lo trasferiscono così nel reparto di terapia intensiva per monitorarlo costantemente.

Sulla vicenda ancora in sospeso di Kahraman si chiude l’ultima puntata di Tradimento prima della pausa estiva. Quella andata in onda ieri non è affatto la conclusione della serie. Le rimanenti dieci puntate, decisive per il gran finale della seconda e ultima stagione, saranno trasmesse dopo l’estate. La dizi riprenderà ad andare regolarmente in onda a settembre. Nei prossimi due mesi la soap con Oylum e Guzide verrà sostituita da un’altra serie turca: Forbidden Fruit, che andrà in onda a partire da lunedì 30 giugno alle 14:10.