Tradimento, trame prossime puntate: spunta un video di Tolga, Oylum distrutta

Mille ostacoli si sono frapposti tra quello che sembrava destinato a essere il grande amore di Tradimento. Tra Oylum e Tolga tutto si è messo di traverso allontanandoli l’una dall’altro. Un altro pezzo del muro di separazione tra i due – forse quello decisivo – arriverà nelle prossime puntate della dizi di Canale 5 quando spunterà un video piuttosto compromettente di Tolga.

Il filmato turberà molto la giovane Yenersoy. Nel frattempo sua madre se la vedrà brutta: una misteriosa auto cercherà di investire Güzide. La ex giudice se la caverà per il rotto della cuffia. Ma chi sarà stato a cercare di toglierla di mezzo in quel modo? Intanto il video di Tolga continuerà a tenere banco e sarà oggetto di numerosi commenti negativi.

Tradimento, le trame dei prossimi episodi: Oylum turbata dal video di Tolga

Nei prossimi episodi di Tradimento finirà in rete un video di Tolga in stato completamente alterato e in compagnia di alcune donne durante una festa. La reputazione di Kaşifoğlu verrà pesantemente compromessa dalla pubblicazione del video, che diventerà presto virale. Peggio ancora, il filmato arriverà fino a Oylum che rimarrà molto turbata da quelle scene.

La figlia di Güzide inizierà seriamente a dubitare dei suoi sentimenti per Tolga e si convincerà sempre più che l’unione con Kahraman è la scelta migliore per lei. Sarà ignara del fatto che il povero Tolga è stato drogato da Kudret in ufficio e portato a quella festa piena di belle ragazze proprio per fargli dimenticare lei, Oylum. Anche Serra e Azra non mancheranno di commentare in maniera maliziosa il video di Tolga.

A origliare i loro commenti però ci sarà Oltan, che riprenderà aspramente la sorella di Selin per aver ironizzato su suo figlio. Successivamente ci sarà un inaspettato colpo di scena. Dopo aver realizzato di aver ormai perso per sempre Oylum, Tolga tornerà a casa da Selin per cercare di salvare il suo matrimonio. Nel frattempo un’automobile nera spunterà dal nulla e cercherà di investire Güzide.

La madre di Oylum rimarrà incolume e in un primo momento l’identità del conducente che ha cercato eliminarla non verrà allo scoperto. A risolvere il giallo sarà Yesim. Una cliente le rivelerà che alla guida dell’auto si trovava Ipek. La donna metterà al corrente della sua scoperta Sezai. Dal canto suo l’avvocato porterà Güzide in un ristorante dove le chiederà la mano.

Il segreto sul pericolo scampato dall’ex giudice alla fine verrà a galla. La verità si farà largo attraverso un video online. Nelle scorse puntate di Tradimento Yesim ha offerto un lavoro a Umit. Così il fratello di Güzide si è improvvisato chef stellato a beneficio di alcuni facoltosi clienti della compagna di Tarik. Alcuni uomini armati fino ai denti hanno fatto irruzione a casa di Mualla, terrorizzando i presenti impegnati in un barbecue in giardino.