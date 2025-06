Tradimento, trame prossime puntate: come muore Serra

Ancora una tragedia in Tradimento. Nelle prossime puntate della dizi anche Serra perderà la vita. Come morirà la sorella di Selin.

Non solo Behram. Nei prossimi episodi un altro dei protagonisti di Tradimento uscirà di scena dalla dizi di Canale 5. La sorella minore di Selin perderà la vita in maniera tragica e la sua morte metterà ulteriormente a dura prova l’equilibrio emotivo di Selin, già fortemente compromesso. Indirettamente la giovane infatti è finita in carcere proprio a causa di un litigio con la sorella.

Al termine di un battibecco Serra ha rivelato alla sorella di aspettare un figlio da Tolga. Una rivelazione sconvolgente che ha spinto la giovane a aprire il fuoco sul marito riducendolo in fin di vita e a finire in carcere per tentato omicidio. Quando la notizia della morte di Serra arriverà in prigione, Selin distruggerà la cella e accuserà Tolga di aver ucciso la sorella per via del bambino che attendeva da lei. Ma ecco come morirà Serra.

Tradimento, anticipazioni: come avviene la morte di Serra

Secondo gli episodi già andati in onda in Turchia Serra perderà la vita a causa di Ipek. Un litigio tra le due ragazze sfocerà in tragedia. Serra aveva cercato rifugio presso l’amica per sfuggire a Oltan. Dopo aver scoperto di essere incinta di Tolga, la ragazza cercherà infatti di ricattare il padre del cognato. Così si presenterà da Kaşifoğlu per chiedergli una sostanziosa somma di denaro.

In cambio dei soldi, Serra prometterà a Oltan di abortire. Poi però cambierà idea e fuggirà con i soldi senza mettere fine alla gravidanza. Temendo che Oltan possa rintracciarla, si rivolgerà a Iperk per chiederle ospitalità. La convivenza però non procederà nel migliore dei modi. Col tempo Serra si dimostrerà arrogante, viziata e scontrosa. Tratterà male soprattutto Neva, la domestica che per Iperk è quasi una seconda madre.

Non sopportando più l’atteggiamento di Serra, Ipek le intimerà di trovarsi un altro posto per nascondersi da Oltan. Serra non reagirà bene e tra le due scoppierà un litigio. L’amica accuserà la figlia di Sezai di essere invidiosa e si metterà a inveire contro di lei. Ne scaturirà un parapiglia al termine del quale Ipek spintonerà Serra facendola ruzzolare dalle scale del pianerottolo.

La caduta sarà rovinosa per la ragazza. Ipek e Neva si precipiteranno a soccorrerla e chiameranno un’ambulanza. Ma non ci sarà nulla da fare. Le condizioni di Serra si riveleranno subito disperate. La sorella di Selin morirà in ospedale. Nel frattempo Azra, giunta sul luogo dell’incidente, si renderà conto che Ipek è la responsabile della morte di Serra.

Si affretterà perciò a cancellare ogni traccia video registrata dalle videocamere di sorveglianza. Prima però salverò il video su una chiavetta USB. In un secondo momento, bisognosa di soldi, penserà di poter trarre vantaggio dalla cosa. A quel punto Azra ricatterà Ipek chiedendole 100 mila dollari per non consegnare alla polizia il filmato della morte di Serra che la inchioderebbe alle sue responsabilità.