Tradimento, spoiler puntate di giugno: in arrivo una neonata

Dopo tanto noir, finalmente a giugno le trame di Tradimento assumeranno una piega meno dark. Nelle puntate a venire della serie che prosegue il fortunato filone delle soap turche di Canale 5 si formerà ufficialmente una nuova coppia e una romantica proposta di matrimonio verrà accettata con entusiasmo. Infine arriverà anche una neonata a completare uno scenario meno drammatico del solito.

Nelle ultime puntate della dizi infatti Tolga ha perfino rivelato a Selin di essere ancora innamorato di Oylum e ha rincarato la dose dicendo che sposarla è stato un grosso errore. Oylum, dal canto suo, ha accusato Mualla di aver causato il grave malore accusato dal piccolo Can. Nervi tesi anche tra due storiche amiche come Guzide e Nazan, con tanto di confronto nell’ufficio dell’ex giudice. Nelle puntate in onda dal 1° al 7 giugno su Canale 5 la musica – almeno in parte – cambierà.

Anticipazioni di Tradimento: a giugno arriva una neonata

Nelle puntate di Tradimento in onda nelle prima settimana di giugno Oylum e Kahraman faranno ufficialmente coppia fissa. Prima però la giovane Yenersoy tenterà di soffocare i sentimenti che prova per Kahraman. Una svolta decisiva si consumerà quando Oylum riceverà un video di Tolga in compagnia di diverse donne. Il filmato diventerà virale sui social, stimolando i commenti velenosi da parte di Serra e Azra.

Oltan non starà con le mani in mano e le caccerà entrambe dopo aver scoperto che Azra ha raccontato bugie alla polizia per far arrestare suo figlio. In seguito Kahraman e Oylum si fidanzeranno ufficialmente, lasciando di sasso Ilknur. Tolga, informato delle cosa, si scuserà con Selin e le prometterà di cambiare. I due decideranno così di prendere in affido una neonata.

Yesim svelerà a Tarik che il suo arresto altro non è stato che una montatura e comincerà a trattarlo come un domestico. Successivamente Yesim chiederà a una donna responsabile degli impianti di videosorveglianza un aiuto per scoprire chi ha cercato di investire Guzide. Scoprirà così – e la cosa non sorprende – che a cercare di togliere di mezzo l’ex giudice è stata Ipek.

La donna informerà Sezai della sua scoperta e l’avvocato Okuyan avrà un durissimo confronto con sua figlia, che ammetterà di essere tornata a Istanbul soltanto per vendicarsi di Guzide, colpevole ai suoi occhi del suicido della madre. Ipek non smetterà di tessere trame nel segreto e chiederà a Tarik di aiutarla a liberarsi di Guzide. Nel frattempo però arriverà una lieta notizia per l’ex moglie di Yenersoy.

Fiori d’arancio per Guzide e Sezai?

Sezai chiederà la mano di Guzide che accetterà di sposarlo dopo una romantica proposta di nozze da parte dell’avvocato con il cuore da poeta. La madre di Oylum e Oltan informerà la famiglia delle prossime nozze con Sezai. Intanto Ipek le chiederà perdono – ma sarà sincera? – per come si è comportata. Malore invece per Numan, che sarà vittima di un’emorragia cerebrale.

Ozan invece scoprirà che il progetto mandato in Russia è differente da quello spedito dalla sua azienda. Il figlio di Guzide si renderà conto di essere stato incastrato da Ersin. Ozan deciderà così di accettare l’offerta di Kahraman e diventerà il responsabile di un cantiere a Istanbul.