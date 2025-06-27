Tradimento, spoiler prossime puntate: una verità agghiacciante verrà a galla e cambierà per sempre tutto

Una verità nascosta uscirà allo scoperto e stravolgerà le trame della dizi di Canale 5. Nulla sarà più come prima.

Sempre altissima la tensione nelle puntate di Tradimento, dove le trame nelle prossime puntate verranno sconvolte da una verità che cambierà le carte in tavola una volta per tutte. Negli episodi precedenti della dizi gli spettatori hanno assistito alla prima vera crisi tra Oylum e Kahraman. I due sono diventati da poco marito e moglie ma la presenza di Tolga continua a essere ingombrante.

I due ex fidanzati infatti si sono ritrovati a loro insaputa a casa di un’amica comune, Asli, rimasta poi gravemente ferita da un proiettile. In commissariato, dove i due si erano recati in quanto testimoni dei fatti, si è presentato anche Kahraman. L’imprenditore si è infuriato con la moglie, accusandola di vedersi di nascosto con Tolga. La reazione di Oylum alla scenata di gelosia del marito è stata decisa.

Avendo sentito venir meno la fiducia di Kahraman nei suoi confronti, la giovane Yenersoy ha preso con sé il piccolo Can e ha bussato alla porta di casa di sua madre, alla quale ha confidato di aver intenzione di divorziare. Ma presto verrà a galla una verità taciuta che riguarda direttamente lei e il suo bambino.

Anticipazioni di Tradimento: emerge una verità inconfessabile

Le anticipazioni della soap turca di Canale 5 rivelano che la domestica di Mualla, Oznur, verrà a conoscenza del fatto che Tolga è il padre di Can. Tutto inizierà nel momento in cui Oylum tornerà ad avere paura che Mualla possa far rapire suo figlio. In quel periodo la giovane si troverà col bimbo a casa di sua madre dopo l’ennesimo litigio con i Dicleli a causa del rene donato a Tolga, bisognoso di un trapianto dopo essere stato gravemente ferito da Selin.

Stanca di avere paura, Oylum andrà a casa di Mualla per affrontare l’ex suocera e regolare i conti una volta per tutti. Così le mostrerà un video in cui spiega che Can non è figlio di Behram – e dunque non è un Dicleli – ma di Tolga. Nel video si vedrà Oylum dire che Mualla era al corrente di tutto ma che voleva a tutti i costi un erede per la dinastia. A quel punto la donna si troverà con le spalle al muro.

Oylum tornerà finalmente a essere libera. Ma sia lei che Mualla non si accorgeranno che anche Oznur ha assistito di nascosto a tutta la scena. Per molti giorni la domestica terrà per sé il segreto delle due donne. Ma i sensi di colpa cominceranno a tormentarla quando sentirà una discussione tra Kahraman e Oylum, tornata infine a villa Dicleli. Kahraman si confiderà con la moglie riguardo a Kadriye, sua madre naturale.

Oznur rivela la verità su Can

Oylum spiegherà al marito che non è possibile separare il figlio dai genitori. Impensabile per lei vivere senza il suo piccolo Can. In quel frangente Kahraman chiederà alla moglie se abbia donato il rene a Tolga perché lo ama ancora o perché è il padre di suo figlio. Ascoltando questo scambio Oznur si renderà sempre più conto dell’ingiustizia subita da Tolga, separato contro la sua volontà dal figlio.

Oznur si procurerà il video di Oylum. La domestica prenderà il telefono della figlia di Guzide e scaricherà il filmato. Dopodiché andrà in ufficio da Oltan e gli rivelerà senza giri di parole che Can è suo nipote, non di Mualla. Poi lo inviterà a guardare con i suoi occhi il video. Oltan così potrà vedere Oylum che mostra il test del Dna per dimostrare la paternità di Tolga.

Oltan rimarrà a bocca aperta e Oznur gli spiegherà di non volere nulla in cambio di quella rivelazione, avendo agito unicamente per senso di giustizia dopo aver scoperto per caso come stavano le cose. La domestica poi se ne andrà e subito dopo arriverà Tolga. Il giovane troverà il padre molto agitato. Ma Oltan non gli dirà nulla di quanto ha appena scoperto.