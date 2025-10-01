Tradimento spoiler ottobre, la nuova mossa di Sezai distruggerà Ipek

Gli appassionati di Tradimento sanno bene quanto sia conflittuale il rapporto tra Sezai e Ipek. Un rapporto lacerato in profondità, condizionato da ferite del passato mai veramente sanate. Convinta che sua madre si sia tolta la vita per colpa del rapporto tra Guzide e Sezai, Ipek si spinge fino a manipolare il padre e a rendersi protagonista di gesti estremi.

Conflitti aperti e sotterranei, inganni, bugie, accuse pesantissime. Una serie di problemi irrisolti, uniti a una grande fragilità psicologica, non cessano di agitare una relazione padre-figlia che non ha mai smesso di essere tormentata da un misto di desiderio di affetto, rabbia, colpa, delusione. Le anticipazioni di ottobre annunciano una nuova mossa da parte di Sezai. L’avvocato Okuyan prenderà una decisione drastica nei confronti della figlia.

Tradimento, anticipazioni di ottobre: resa dei conti tra Sezai e Ipek

Le anticipazioni della puntata di venerdì 3 ottobre di Tradimento rivelano che Kadriye svelerà anche a Guzide come stavano le cose sulla sua relazione con Tahir Dicleli e approfondirà anche quanto accaduto in passato con Sezai. Nel frattempo Kahraman avrà un confronto con Mualla a proposito dei suoi veri genitori.

Kahraman metterà la donna al corrente della sua intenzione di cambiare ufficialmente in “Dicleli” il suo cognome. In questo modo diventerà il capofamiglia ereditario. Oylum si recherà in visita alla tomba del suo vero padre prima di entrare nella casa in cui abitava. È qui che incontrerà Ilgin, la matrigna di Dundar, in lite con quest’ultimo.

Guzide infatti intende diseredare il figliastro allontanandolo da casa, visto che non sarebbe il figlio biologico dei Terzioglu. Finalmente Umit si deciderà a invitare Yesim a cena. Sfortunatamente per lui Dundar lo anticiperà e durante la cena si creerà un’atmosfera romantica tra i due. Stufa del suo ruolo di domestica presso Yesim, Azra deciderà di ingegnarsi per guadagnare la propria indipendenza.

La giovane penserà così di usare a fini ricattatori il video in cui si vede Ipek che spinge Serra giù dalle scale provocando la caduta che si rivelerà mortale per la sorella di Selin. Ipek però rifiuterà di piegarsi al ricatto di Azra che a quel punto proporrà uno scambio a zio Tarik: il video in cambio della sua casa a Sisli. Tarik accetterà la proposta.

Una volta in possesso del filmato che inchioda Ipek alle sue responsabilità, Yenersoy userà il video per convincere Sezai a divorziare da Guzide. Okuyan, sconvolto dalla scoperta che sua figlia si è resa responsabile di un omicidio, deciderà di diseredarla. Tensione a mille anche tra Kahraman e Oltan. Il marito di Oylum minaccerà Kaşifoğlu dopo aver visto il video in cui Tolga affronta sua moglie in libreria.

Oltan e Tolga stringeranno un patto. Se il figlio prometterà di cancellare per sempre la presenza di Oylum dalla sua vita lui farà uscire di prigione Selin. Non è finita: Dundar racconterà alla sua famiglia della confisca preventiva decretata dal tribunale contro tutte le sue proprietà. Celal infine informerà Kahraman che il corpo di Alpay – padre di Dundar – è stato bruciato durante un incidente. Dunque non c’è alcun modo di prelevare il DNA per accertarsi se sia il vero padre di Oylum.