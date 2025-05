Tradimento, spoiler giugno: Tolga viene drogato, Guzide rischia la vita

Amori impossibili (o almeno tormentati), passioni travolgenti, intrighi e scheletri nell’armadio, inconfessabili segreti. Uno tsunami di emozioni e colpi di scena che gli appassionati della soap turca Tradimento – che ha preso il posto occupato nel daytime pomeridiano di Canale dalla dizi “sorella” Endless Love – hanno imparato a conoscere molto bene.

A giugno le trame della serie che in originale fa Aldatmak non si smentiranno. Lo svelano le anticipazioni delle puntate da domenica 1 fino a sabato 7 giugno. Tutto partirà dal tentativo di Oylum di rapire Oylum e Can per ricominciare una nuova vita insieme. Il figlio di Oltan successivamente verrà drogato da qualcuno che credeva amico, mentre Güzide rischierà di perdere la vita.

Tradimento, anticipazioni di giugno: Tolga drogata, Güzide rischia di morire

Nelle prossime puntate Tolga proverà a rapire Oylum e il piccolo Can per ricominciare una vita insieme. La giovane Yenersoy respingerà il suo tentativo e pregherà Kahraman di non fare a Tolga. Mualla minaccerà Oltan: se Tolga dovesse insistere, non esiterà a toglierlo di mezzo. Nel frattempo qualcuno cercherà di investire Güzide, che si salverà per il rotto della cuffia.

Quando l’ex giudice racconterà a Sezai del rischio che ha corso, si accorgerà dello strano scambio di sguardi tra Ipek e Neva. In seguito Guzide farà in modo di far ottenere un incarico a Yesim e Umit, che diventeranno soci di un’impresa di catering. Ozan invece vincerà il bando al quale ha preso parte con la sua azienda. Serra si preoccuperà per Selin dopo aver notato l’ossessione della sorella per la pulizia.

Tolga proverà ancora a contattare Oylum. A rispondere al telefono però sarà Güzide che lo inviterà a lasciare in pace sua figlia e a non cercarla più. Oltan intanto farà una ramanzina a Kudret, l’aiutante di Tolga nel tentativo di rapimento di Oylum e Can. Ipek sarà presente a una cena con Sezai e Guzide e sarà piacevolmente colpita dalla comprensione mostrata da entrambi.

I tre però incontreranno casualmente uno psichiatra amico di Güzide. Ipek si convincerà di essere caduta in una trappola per farle curare e scapperà. Soltanto Sezai riuscirà a placare le sue paure. Nel frattempo Kudret somministrerà della droga a Tolga e lo porterà a una festa piena di ragazze, dove qualcuno lo riprenderà. Oylum si precipiterà in ospedale per il timore che Kahraman si sia sentito male dopo aver ricevute delle informazioni sbagliate.

Una volta giunta sul posto si renderà conto dell’errore e lo abbraccerà. Mualla e Nazan capiranno che tra i due giovani è nato un sentimento profondo. Il video di Tolga intanto diventerà virale e arriverà fino a Oylum. Anche Serra e Azra lo commenteranno in maniera negativa e Oltan, che ha ascoltato le loro parole, le caccerà di casa.

Oylum e Kahraman si fidanzeranno ufficialmente. Tolga così tornerà da Selin promettendole di voler cambiare. La coppia deciderà di prendere in affidamento una bambina.