Tradimento, spoiler drammatico: muore la bimba di Selin e Tolga

Se c’è un coppia perennemente sul filo del rasoio nell’agitato mare di Tradimento, questa è senz’altro quella formata da Selin e Tolga. Kaşifoğlu in cuor suo non ha mai smesso di amare Oylum, ma dopo il “gran rifiuto” della figlia di Güzide in occasione del blitz armato con cui voleva rapirla per ricominciare insieme una vita altrove, a Tolga non è rimasto altro che tornare dalla moglie.

Il figlio di Oltan ha deciso di riprovarci con Selin. È tornato da lei, deciso a dimenticare Oylum, per chiedere alla sua consorte di concedergli un’altra chance. Tolga ha proposto a Selin di adottare una bambina, rendendo infinitamente felice la sua sposa (che dopo aver perso la figlia che attendeva non può più avere figli). Ma per la coppia c’è un’altra tragedia dietro l’angolo: la bimba adottata infatti morirà.

Tradimento, anticipazioni: ennesima tragedia per Selin e Tolga

Tolga e Selin si recheranno all’orfanotrofio dove adotteranno una bambina di nome Zeynep. Inizialmente Oltan accoglierà con non poca diffidenza la notizia dell’adozione. Ma non appena vedrà la nipotina si scioglierà lasciandosi anche lui andare alla gioia per la piccola nuova arrivata. Ma la felicità durerà poche ore. Di lì a poco si tramuterà in disperazione quando i due troveranno la bimba morta nella sua culla.

I dottori escluderanno qualunque errore da parte dei genitori affidatari. I medici diranno che si è trattato di morte naturale. I genitori biologici però incolperanno Selin per la morte della piccola Zeynep. Tolga e la moglie si troveranno a fare i conti con l’ennesima prova dolorosa da affrontare. Stavolta però i due giovani si presenteranno uniti all’appuntamento col destino.

Selin non riuscirà ad accettare di aver perso un’altra figlia e vivrà questa esperienza come uno scacco angosciante, come un fallimento per il quale si sentirà assolutamente colpevole. La giovane farà fatica a separarsi dal corpo senza vita di Zeynep. Tolga alla fine riuscirà a convincerla ad autorizzare l’autopsia in modo da capire cosa possa essere successo. I risultati dell’autopsia confermeranno che il decesso è avvenuto per cause naturali.

Tolga e Selin non hanno commesso alcun errore con la bambino. Il giovane Kaşifoğlu andrà a casa dalla moglie per comunicarle il giudizio del medico. Ma la cosa non basterà a placare i sensi di colpa che rodono interiormente Selin. Nelle prossime puntate della soap di Canale 5 Selin andrà dai genitori biologici di Zeynep per porgere le sue condoglianze e scusarsi per non essere riuscita a prendersi cura della piccola.

Inutilmente Tolga cercherà di convincere la moglie che non deve scusarsi di nulla. Lui alla fine la seguirà per evitare che vada da sola. Il marito aveva avuto un giusto presentimento. I genitori biologici di Zeynep li tratteranno malissimo arrivando ad accusarli di essere degli assassini. La madre della piccola deceduta cercherà addirittura di mettere le mani addosso a Selin e solo l’intervento di Tolga eviterà che la situazione degeneri ulteriormente.