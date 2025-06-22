Tradimento, sospese le nuove puntate: la decisione di Mediaset

Novità in vista per Tradimento, la soap turca di Canale 5 con protagonista l’ex giudice Güzide Özgüder, sempre alle prese con i drammi legati alla sua famiglia – e non solo. Si parla di sospensione per le nuove puntate della dizi che in originale suona Aldatmak. Intanto il successo del serial ambientato a Istanbul non si ferma.

Le avventure – e le disavventure – della famiglia Yenersoy proseguono anche in queste settimane di giugno. Tradimento è regolarmente il programma più visto dell’intera giornata di Canale 5, con una media Auditel intorno ai 2,4 milioni di spettatori giornalieri e uno share del 22% nello slot orario tra le 14:10 e le 14:45. Sono però in arrivo importanti cambiamenti per quanto riguarda la programmazione della soap.

Sospese le nuove puntate di Tradimento, i motivi della decisione di Mediaset

A partire da luglio la messa in onda di Tradimento risulta sospesa dal daytime e dalla fascia serale di Canale 5 . Ma non certo per lo scarso successo in termini di ascolti, tutto al contrario. La soap con Güzide e Oylum è destinata a fermarsi per una lunga pausa estiva. Le nuove puntate della dizi non verranno più trasmesse né il primo pomeriggio né in prima serata.

La decisione di Mediaset nasce dalla volontà di non “sprecare” episodi importanti della seconda e ultima stagione di Tradimento. Si approssima infatti un periodo dell’anno dove gli ascolti sono fisiologicamente destinati a calare, complici le distrazioni di un periodo tipicamente vacanziero come quello a cavallo tra luglio e agosto.

Tradimento continua a riscuotere ottimi risultati in termini di ascolto. La soap si avvicina sempre di più verso le fasi conclusive del secondo capitolo. Perciò i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di sospendere le nuove puntate durante il clou del periodo estivo. Così facendo non andranno “sprecati” i nuovi episodi e gli spettatori potranno goderseli durante la stagione autunnale

Si spiega così la decisione dell’azienda di sospendere gli episodi inediti di Tradimento tanto nel daytime feriale e festivo della rete ammiraglia Mediaset quanto nella fascia del prime time. Per quel che concerne le puntate serali, al momento Mediaset ha deciso di puntare sul doppio appuntamento settimanale con La notte nel cuore, la nuova dizi turca lanciata sulle reti del Biscione proprio quest’estate.

Mediaset continua a puntare sulle soap turche

Anche la soap con Ece Uslu – già nota al pubblico italiano per la parte di un’altra madre inguaiata come la Cahide Esen della serie Come sorelle – sta ottenendo ottimi risultati nell’appuntamento della domenica sera. Ascolti in costante crescita per la dizi ambientata in Cappadocia. La notte nel cuore ha raggiunto già la soglia dei 2 milioni di spettatori sfiorando il 15% di share.

Invece nel daytime feriale il posto di Tradimento sarà occupato da La forza di una donna, che allungherà di mezzo episodio. Ancora non è stata scelta la serie che coprirà lo spazio lasciato vacante dalla serie con Vahide Perçin nel daytime festivo.