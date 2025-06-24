Quando verrà trasmessa la puntata conclusiva della dizi che sta appassionando il pubblico di Mediaset? E cosa prenderà il suo posto?

Tradimento, quando andrà in onda l’ultima puntata e da cosa sarà sostituita la soap turca

Nella fascia di prime time la soap Tradimento sta facendo registrare risultati importanti in termini di ascolti. Dopo un avvio difficoltoso – inizialmente la serie turca con Vahide Perçin nei panni dell’ex giudice di famiglia Güzide Özgüder andava in onda solo nella prima serata della domenica – la dizi ambientata a Istanbul si è conquistata un sempre maggior seguito di pubblico.

La media del mese di giugno parla da sé. Oltre 2,3 milioni di spettatori, uno share che si aggira intorno al 16,50%, con punte anche del 24% di share. Numeri più che eloquenti che la dicono lunga sull’attaccamento alla storia e ai protagonisti di Tradimento. Intanto si avvicina l’ultima puntata della soap, ecco da cosa verrà sostituita la serie con Güzide e Oylum.

Tradimento, quando verrà trasmessa la puntata finale e cosa sostituirà la soap

Non sarà facile trovare un sostituto all’altezza di Tradimento. Lo scorso venerdì dalle 23:15 in avanti la soap ha avuto la meglio perfino su Carlo Conti. Il suo Tim Summer Hits è rimasto fermo al 15% di share contro il 18% della dizi turca. Mediaset infatti ha deciso di cambiare la programmazione di Tradimento: la soap andrà in pausa per due mesi.

A partire da lunedì 30 giugno la serie che gravita intorno al dramma familiare di Güzide verrà sospesa. Al posto di Tradimento, nel daytime estivo Mediaset proporrà una nuova serie turca: Forbidden Fruit. Si tratta di una storia incentrata su Yıldız e Zeynep, due sorelle molto unite ma al tempo stesso profondamente diverse, e che esplorerà i lati oscuri della Turchia odierna.

Il gran finale di Tradimento slitterà così nella stagione autunnale. Dal 30 giugno la messa in onda quotidiana di Tradimento verrà sospesa dal palinsesto feriale di Canale 5. Soltanto in autunno andranno in onda le puntate conclusive della seconda e ultima stagione. Alle 14:10 sulla rete ammiraglia Mediaset verrà trasmessa in prima seria assoluta Forbidden Fruit (Frutto proibito).

La variazione di palinsesto si aggiungerà a quella già confermata che prevede la cancellazione della dizi turca con Tolga e Oylum nella fascia serale del venerdì di Canale 5 e nel daytime del weekend, dove venivano messe in onda le puntate extra-large della durata di circa un’ora e mezza. Lo stop previsto per Tradimento sarà pari a due mesi.

Appuntamento a settembre con Tradimento

Salvo variazioni, la serie tornerà ad andare in onda a partire da settembre, quando Tradimento riprenderà la regolare programmazione per avviarsi verso il gran finale tanto atteso dal pubblico, ansioso di sapere come finiranno gli intrecci tra Oylum e Kahraman, Tolga e Selin, Oltan e Ipek e via dicendo.

Come detto, bisognerà attendere fino alla stagione autunnale per sapere come si evolveranno le trame delle puntate conclusive della seconda stagione di Tradimento. Già con altre dizi turche rimaste nel cuore degli spettatori come Terra Amara e Endless Love Mediaset aveva deciso di puntare sulla prima serata per mandare in onda i capitoli finali di una serie che non smette di coinvolgere un numero sempre più ampio di spettatori.