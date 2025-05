Tradimento, puntate turche e anticipazioni: Dündar è il figlio di Tarik?

Le anticipazione turche di Tradimento rivelano che nelle prossime puntate della dizi in onda su Canale 5 continuerà a tenere banco la vicenda che ha portato Güzide e Tarik a scoprire che Oylum non è la loro figlia biologica. La rivelazione è giunta in maniera del tutto fortuita quando Tarik si è offerto donare il sangue a Oylum, finita in ospedale a causa dell’incidente indirettamente causato da Behram.

Dalle analisi è incredibilmente emerso che il sangue di Tarik è incompatibile con quello della giovane. Il test del Dna consigliato dal medico ha confermato che Oylum non è figlia né di Güzide né di Tarik. Una scoperta che ha sconvolto la vita dei due ormai ex coniugi. La donna scoprirà che il giorno della nascita di Oylum erano nati altri quattro bambini, tutti maschi.

Unica spiegazione plausibile, per il medico, è uno scambio di culle al momento del parto. I sospetti di Güzide e di Tarik si concentreranno su un certo Dündar, un giovane imprenditore molto conosciuto. Sarà lui il figlio biologico di Güzide e di Tarik?

Tradimento, anticipazioni turche: Dündar potrebbe essere davvero figlio di Tarik e Güzide?

Nei prossimi episodi di Tradimento, il giallo del figlio biologico dei coniugi Yenersoy potrebbe finalmente essere risolto. Güzide si concentrerà sempre sulla ricerca del proprio figlio biologico. Dopo i primi test genetici, risultati negativi, le sarà comunicato che Dündar potrebbe essere suo figlio. Insieme a Tarik la donna lo incontrerà, ma il primo approccio non sarà dei migliori.

Dündar non tratterà benissimo i due. Anzi li apostroferà come truffatori. Güzide avrà voglia di dimenticare tutta questa storia. In televisione però assisterà al triste spettacolo di Dündar, impegnato a parlar male di lei e di Tarik. Stufa di un simile atteggiamento, la giudice prenderà contatti con un amico in comune e lo pregherà di prelevare un campione di Dna al giovane per sottoporlo a un test genetico.

Nel frattempo nella vita di Güzide accadrà ogni genere di cosa. Sezai chiuderà ogni rapporto con Ipek, essendosi reso conto della cattiveria della giovane. Una scelta che lo spingerà a fare un passo importante: il matrimonio con Güzide. La cerimonia sarà sobria, con pochi invitati (e senza Tarik, che rimarrà a casa per sbrigare del lavoro).

L’avvocato Yenersoy riceverà una telefonata dal laboratorio di analisi genetiche. Saranno i risultati del test del Dna eseguito sul campione di materiale genetico di Dübdar, messo a confronto con quello di Güzide. Tarik si farà comunicare gli esiti dell’esame. Sarà lui stesso a comunicarlo a Güzide. Ebbene, dal test emergerà che Dündar è al 99,9% figlio suo e di Güzide.

Tarik rimarrà stranamente senza parole e con voce tremante chiederà conferma all’infermiera del laboratorio di analisi, convinto di aver capito male o che ci sia stato un errore. La risposta non lascerà spazio a equivoci di sorta: «No signor Tarik, secondo il test del Dna, il signor Dündar è vostro figlio. Il risultato finale è questo», ribadirà l’impiegata prima di riagganciare il telefono. Yenersoy continuerà a fissare il telefono, come interdetto per la notizia appena ricevuta. Ma perché il fatto che Dündar possa essere suo figlio susciterà una tale perplessità in lui?