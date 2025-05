Tradimento, prossime trame: Sezai insieme ad un’altra donna, la reazione di Güzide

Non c’è pace per i protagonisti di Tradimento. Le trame della dizi che ha preso il posto di Endless Love non concedono respiro ai personaggi, ad alcuni forse meno ancora che ad altri. Su tutti spicca certamente Güzide. La giudice Özgüder era convinta di essersi costruita una famiglia che noi diremmo da “Mulino bianco”, con un marito esemplare e dei figli modello.

Ma fin dalle prime puntate questa immagine idealizzata è andata in mille pezzi davanti al clamoroso tradimento di Tarik. In maniera del tutto casuale Güzide ha scoperto che l’uomo sposato trent’anni prima teneva in piedi da un lustro una famiglia parallela e aveva pure messo al mondo un’altra figlia! La rottura tra i due si è consumata all’istante e da allora la donna si è riavvicinata a Sezai, vecchio compagno di studi universitari da sempre segretamente innamorato di lei.

Finito il matrimonio con Tarik, Güzide sarà pronta a convolare a nozze con Sezai. La proposta di matrimonio è in arrivo. Ma la situazione si complicherà non poco quando spunterà l’ombra di un’altra donna. Per Güzide sarà la riproposizione di un incubo. Come reagirà alla vista di Sezai insieme a un’altra?

Tradimento, anticipazioni: Sezai insieme a un’altra donna, Güzide reagisce così

Nelle prossime puntate di Tradimento la strada di Güzide e Sezai sarà cosparsa di fiori d’arancio (dopo la proposta di matrimonio) ma anche di spine. Da strada in discesa si trasformerà in un percorso a ostacoli. Sì, perché attraverso alcune foto compromettenti la ex moglie di Tarik scoprirà che Sezai le ha nascosto un dettaglio per nulla secondario: il fatto di avere un’amante.

Non solo: Güzide verrà a sapere che l’avvocato Okuyan le ha nascosto anche che a tentare di ucciderla investendola con l’auto è stata sua figlia Ipek, convinta che la morte della madre sia stata dovuta proprio alla presenza di Güzide nella vita di Sezai. Troppi segreti che porteranno i due a lasciarsi. L’infarto di Sezai tuttavia porterà a un riavvicinamento con Güzide.

Ali alla fine capirà di che pasta è fatta sua figlia quando scoprirà che ha finto il suicidio soltanto per istillargli il senso di colpa per essersi avvicinato a Güzide. A mettere i bastoni tra le ruote alla coppia non ci sarà soltanto Ipek. Anche Tarik non non digerirà il fatto di vedere i due convolare a nozze. Così, spinto dalla gelosia, Yenersoy comincerà a indagare sul passato del collega.

In queste ricerche lo aiuterà Neva, la collaboratrice domestica di Sezai subentrata al fidato Numan, ormai passato a miglior vita. Tarik scoprirà così che Sezai ha un’amante da trent’anni, una donna di nome Kadriye. Avendo scoperto anche che la donna è tornata a Istanbul da Ankara, Yenersoy pagherà un fotografo per appostarsi fuori da casa sua.

Guai in vista per Sezai: il piano di Tarik va in porto

Il fotografo pagato da Tarik si farà trovare pronto a immortalare l’incontro tra i due amanti. Sezai si presenterà effettivamente a casa di Kadriye. Ma non sarà lì per amoreggiare quanto per dire alla donna che essendo ormai un uomo sposato tra loro non potrà più esserci altro che amicizia. Terminata la chiacchierata, Kadriye accompagnerà Sezai fuori dalla porta.

Ad attenderli ci sarà però İsmail, il fotografo assoldato da Tarik. L’uomo consegnerà gli scatti a Yenersoy che non perderà tempo e li metterà in una busta chiusa. Di lì a poco Güzide troverà una busta indirizzata a suo nome fuori dall’uscio della sua abitazione. Subito riconoscerà la calligrafia di Tarik e comprenderà che l’ex marito deve avere escogitato un altro dei suoi intrighi.

Pur avendo capito che dieto c’è la mano di Tarik, il contenuto della busta la lascerà senza parole: all’interno Güzide troverà le foto di Sezai in atteggiamenti intimi con un’altra donna. Lei ovviamente sarà completamente all’oscuro del fatto che Sezai si trovava da Kadriye per troncare ogni coinvolgimento sentimentale. Il suo unico pensiero andrà a un altro possibile tradimento dopo quello subito da parte di Tarik.