Tradimento, prossime puntate: Oltan confessa a Ipek di non amarla ma lei si presenta all’altare: le dure parole

Cupido non cessa di fare danni in casa Kaşifoğlu. Non ne aveva abbastanza Tolga, che ha sposato Selin pur avendo Oylum nel cuore (senza contare che è lui il padre del piccolo Can). Anche Oltan si è lanciato in una relazione con Ipek che sempre più sembra avere tutte le caratteristiche per finire male. La figlia di Sezai infatti è rimasta incinta del cinico uomo d’affari.

Nelle prossime puntate Sezai non prenderà bene la cosa e pretenderà da Oltan un matrimonio riparatore. L’avvocato Okuyan chiederà a Kaşifoğlu di sposare sua figlia per evitare che il nipote cresca senza avere un padre. L’imprenditore acconsentirà a celebrare un matrimonio senza amore e quando Ipek si presenterà il giorno delle nozze le riserverà dure parole.

Tradimento, anticipazioni: le dure parole di Oltan per Iperk nel giorno delle nozze

Nelle prossime puntate di Tradimento Oltan accetterà di sposare Ipek soltanto per senso del dovere. Ma a Tolga dirà chiaramente di non volerne sapere nulla né di lei né del bimbo che porta in grembo. Dal confronto diretto con suo figlio emergerà che Oltan non nutre alcun sentimento per Ipek. Oltan si rivelerà glaciale sul punto, ribadendo di non volersi occupare né di Ipek né del bambino.

Oltan si limiterà ad accontentare Sezai e la sua pretesa di un matrimonio riparatore. Nulla di più. Kaşifoğlu andrà in municipio per la richiesta di matrimonio, per la quale dovrà comunque procurarsi la firma di Ipek. Così andrà a casa della giovane per farle firmare il documento. Ma approfitterà di quella occasione per mettere subito le cose in chiaro. Tra loro due non ci sarà mai nulla. Oltan la sta sposando soltanto perché lo deve a Sezai.

Successivamente a Ipek verrà comunicato che la cerimonia avrà luogo nell’ufficio di Oltan (non il luogo più romantico del mondo). Malgrado tutto Ipek sembrerà dimenticarsi delle parole di Oltan, molto chiaro sul fatto che il loro matrimonio sarà solo di facciata e senza amore. Il giorno fissato per le nozze si presenterà da lui in abito da sposa. Dopo aver compilato tutte le carte e sbrigato le faccende burocratiche, Ipek e Oltan dichiareranno davanti all’ufficiale di stato civile la loro volontà di diventare marito e moglie.

Una volta che i due saranno ufficialmente sposi, dentro di sé Ipek cullerà la speranza di vivere una storia romantica con Oltan. Ma l’imprenditore spezzerà le sue illusioni cacciandola subito dal suo studio. La figlia di Sezai correrà così a farsi consolare da Neva. Oltan rimarrà da solo nel suo ufficio, cupo e pensieroso per la piega che hanno preso le cose.

In quel momento lo raggiungerà Tolga, che non avrà presenziato alla cerimonia. “Quindi ti sei sposato”, dirà al padre con tono ironico. Oltan però avrà davvero poca voglia di scherzare sulla cosa.