Tradimento, prossime anticipazioni: Selin esce di prigione, ma accade l’impensabile

Drammi e colpi di scena sono sempre dietro l’angolo quando si tratta di Tradimento. La dizi turca che in originale si intitola Aldatmak si avvia verso il gran finale di stagione e le trame si infittiscono sempre di più. Nella puntata in onda venerdì 21 novembre Selin uscirà di prigione, ma ci sarà spazio soprattutto per Guzide.

L’ex giudice di famiglia verrà a sapere che al momento del parto nel ’98 c’era anche qualcun altro ad assistere le partorienti. Un uomo con un nome e cognome, sul quale la protagonista comincerà a indagare. Nel frattempo Yesim le darà pessime notizie sul video che riprende l’uccisione del vecchio socio per mano di Tarik.

Tradimento, anticipazioni: Selin scarcerata, ma nella soap succede di tutto

Intrecci, segreti che affiorano e intrighi a non finire nella puntata di venerdì 21 novembre di Tradimento, in onda alle 21:20 su Canale 5. Il giudice deciderà di accogliere l’istanza di scarcerazione di Selin in attesa del processo che la vede coinvolta. Guzide invece, sempre alla ricerca della verità sul suo passato, andrà da Nermin, la vedova del medico che l’ha fatta partorire.

La donna le rivelerà che ad assistere le partorienti nelle nascite del 1998 c’era anche un uomo di nome Lutfu Taninir, a sua volta coinvolto nello scambio dei bambini. La protagonista si recherà da lui accompagnata da Nazan e scoprirà che è stato Tarik a dare via il bambino, nato con delle malformazioni, sostituendolo con un altro neonato.

In questo modo Guzide apprenderà del diretto coinvolgimento del suo ex marito nello scambio di bambini avvenuto nel 1998. Le due donne decideranno di intrappolare Tarik con una finta richiesta di riscatto per comprare il silenzio su quanto accaduto. All’oscuro del piano architettato dalla ex moglie e da Nazan, l’avvocato si presenterà all’appuntamento con il denaro pattuito.

Quando capirà di essere finito in una trappola Yenersoy però se la darà a gambe. La sua fuga non indebolirà la determinazione di Guzide nel portare avanti azioni legali contro di lui. Sempre a questo proposito, Yesim confesserà a Guzid di aver perso il filmato con la scena dell’omicidio di Korkmaz, il vecchio socio freddato da Tarik.

Guzide a quel punto si rivolgerà a Tolga per recuperare dal telefonino di Yesim il video che potrebbe incastrare Tarik. Anche Oylum dovrà fare i conti con un video compromettente sulla paternità del piccolo Can. Oznur prenderà il suo cellulare con il filmato “incriminato” e deciderà di informare Oltan. La scoperta spingerà il padre di Tolga a contattare Oylum per un incontro che promette di aprire nuovi scenari.

Sezai nel frattempo si troverà a dover prendere una decisione difficile. Sua figlia Ipek, accusata di aver ucciso Serra, fuggirà insieme a Neva. Le due donne si rifugeranno nell’appartamento di Azra. Per quanto combattuto e diviso a metà tra il suo amore di padre e il senso del dovere, l’avvocato Okuyan alla fine deciderà di denunciare Ipek alla polizia.