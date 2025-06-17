Tradimento, Oylum lascia Kahraman e va via di casa: il presunto tradimento

Tensione a mille tra Oylum e Kahraman nelle prossime puntate di Tradimento. La giovane Yenersoy arriverà a lasciare il marito e ad andarsene di casa. Nelle scorse puntate un’amica comune di Tolga e Oylum, Asli, ha fatto rientro in città dopo un lungo viaggio di due anni in India. La ragazza si è casualmente incontrata con Tolga, che l’ha messa al corrente della fine della storia con Oylum.

Asli, molto dispiaciuta per la cosa, ha invitato entrambi gli amici a casa sua, a loro insaputa, combinando un incontro per cercare di farli tornare insieme. I due non si sono riavvicinati sul piano sentimentale ma Tolga ha provato ad aprirsi con Oylum raccontandole dei suoi problemi con Selin. Alcuni spari in giardino però hanno interrotto i loro discorsi.

Tradimento, ecco perché Oylum lascerà Kahraman

Le anticipazioni delle puntate di Tradimento rivelano che Oylum e Tolga si precipiteranno a soccorrere Asli, ferita dai colpi di arma da fuoco provenienti dal giardino. Dopo la sparatoria i due correranno in ospedale prima di essere sentiti in commissariato in qualità di testimoni. In quel mentre Kahraman telefonerà a Oylum, che gli spiegherà quanto accaduto omettendo però la presenza di Tolga per evitare fraintendimenti.

Ma servirà a poco la sua omissione. Quando Kahraman giungerà in commissariato vedrà Tolga accanto a sua moglie e si infurierà non poco. Tremendamente irritato per la bugia di Oylum, il giovane si convincerà subito che la moglie abbia una tresca con Tolga e che da tempo si veda con lui a casa di Asli. Kahraman non darà tempo a Oylum di spiegare la sua versione dei fatti e non risponderà alle sue telefonate.

Un simile comportamento farà andare su tutte le furie la donna che si presenterà nel’ufficio del consorte chiarire l’equivoco. Ma Kahraman non vorrà sentire ragioni. Rincarerà anzi la dose insinuando che Oylum abbia una storia clandestina con Kaşifoğlu. Il marito non crederà affatto che la moglie e Tolga non sapessero che si sarebbero incontrati a casa di Asli. In quel momento Oylum capirà, con grande sorpresa e amarezza, che Kahraman non si fida di lei.

Lo stesso Kahraman le confermerà di non riporre più fiducia in lei. A quel punto Oylum farà ritorno a villa Dicleli solo per prendere Can e andarsene via. La giovane andrà a bussare a casa di sua madre, Guzide, mentre Mualla non riuscirà a capacitarsi di quanto accaduto. Con sua madre Oylum sarà molto chiara: «Voglio divorziare!». Guzide proverà a capire cosa è accaduto tra sua figlia e Kahraman.

Con le lacrime agli occhi, Oylum le spiegherà che il marito non si fida più di lei. L’ex giudice capirà tutto e abbraccerà la figlia non senza averla rassicurata sul fatto che la sua famiglia non le farà mai mancare il sostegno. Mualla intanto parlerà con Kahraman per invitarlo a fare qualcosa per salvare il suo matrimonio. Lui però le chiederà di non intromettersi nelle questioni con sua moglie.