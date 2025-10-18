Tradimento, gran finale della serie: Guzide fa arrestare l’assassino di Korkmaz

Stando a quanto si è saputo finora, il gran finale di Tradimento dovrebbe andare in onda nel mese di novembre. In attesa di sapere quando verranno trasmessi gli episodi conclusivi della dizi turca di Canale 5 (Aldatmak in originale) circolano le anticipazioni di quello che succederà nella parte terminale della soap.

Al centro della scena troveremo ancora una volta la protagonista di Tradimento: Güzide Özgüder, l’ex giudice di famiglia interpretata da quella Vahide Perçin ben nota al pubblico italiano per la partecipazione a un’altra soap turca molto amata come Terra Amara. Nel gran finale la donna farà finire in prigione l’assassino di Korkmaz.

Tradimento, Güzide nel gran finale incastra il killer di Korkmaz

L’arresto del responsabile della morte di Korkmaz per Güzide sarà una sorta di quadratura del cerchio. La madre di Ozan e Oylum infatti farà finire in galera Tarik, il suo ex marito. Emergerà che è stato proprio l’avvocato Yenersoy a eliminare il suo socio in affari Korkmaz, freddato con un colpo di arma da fuoco in pieno petto.

Tutto nascerà dalla fine della relazione clandestina tra Dundar e Yesim. Si scoprirà che il giovane non è il secondogenito di Guzide. Yesim a quel punto si scuserà con l’ex giudice per la storia con il ragazzo che credeva suo figlio. Poi le rivelerà di aver costretto Tarik a sposarla con un ricatto: il filmato che riprendeva la scena dell’omicidio di Korkmaz.

A inguaiare l’avvocato un delitto nato dal suo rifiuto di fornire aiuto per fuggire dalla città a Korkmaz, l’uomo a cui lo legavano alcuni loschi affari del passato. A quel punto il suo vecchio socio aveva minacciato di trascinarlo nel suo stesso baratro. Così a Yenersoy non è rimasto che eliminarlo. Non sapeva però di essere pedinato da Yesim. Meno che meno poteva immaginare che la compagna avesse ripreso tutta la scena con il telefono.

In seguito Yesim ha usato il video per obbligare Tarik a sposarla. Güzide chiederà alla donna di farle vedere il filmato, ma scoprirà da Yesim che il suo ex marito ha assoldato un hacker per cancellarlo. La protagonista si rivolgerà allora a Tolga, decisa a vendicarsi di tutte le menzogne di Tarik. Il giovane Kaşifoğlu riuscirà a recuperare il filmato dalla chiavetta USB e dal vecchio pc di Yesim.

Güdize in questo modo avrà l’elemento chiave per tendere una trappola a Tarik, l’uomo che per anni le ha nascosto di aver sottratto alla nascita il suo secondogenito Murat, nato con gravi malformazioni, per affidarlo in adozione a un’altra coppia. Straziata dal dolore per la scoperta di una verità taciuta da anni, Güzide chiederà perdono al figlio ormai morto da tempo a causa di una meningite.

La protagonista di Tradimento però si prenderà la sua vendetta. Forte di avere in mano il video dell’omicidio che incastra il suo ex, Güzide convocherà Tarik a casa sua. L’improvvisa irruzione della polizia porterà all’arresto dell’assassino di Korkmaz.