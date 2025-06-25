Tradimento volge al termine: quale sarà il futuro della serie

Tradimento continua a raccogliere risultati importanti nella gara dell’Auditel. La soap con Guzide e Oylum nel mese di giugno finora ha fatto registrare una media superiore ai 2,3 milioni di spettatori, con uno share che si attesta intorno al 16,50%, con picchi superiori al 24%. Si avvicina però il finale della dizi. Da cosa verrà sostituita?

È in previsione un cambio di programmazione per Canale 5. Il palinsesto della rete ammiraglia di Mediaset subirà delle consistenti variazioni. I vertici dell’azienda stanno già pensando come sostituire una serie cult prossima alla sua conclusione. Non è esclusa, tuttavia, la possibilità di un nuovo capitolo.

Mediaset e il futuro di Tradimento

La fiction Mediaset è stata (e resta) una compagna di viaggio importante per gli appassionati. Anche i titoli cult del piccolo schermo di Cologno Monzese, nel corso della stagione, non hanno potuto fare a meno di invitare nei loro spazi i protagonisti di questa serie tanto amata. A conferma che il binomio Italia-Turchia, sul piano seriale, funziona. Can Yaman ringrazia e non solo lui, numerosi sono gli interpreti turchi che hanno trovato la ribalta nello Stivale grazie al successo di prodotti come Tradimento. Per questo il futuro della serie è ancora da scrivere.

Per ricapitolare: dopo due stagioni, per un totale di 71 episodi, i telespettatori dovranno fare a meno di Tradimento. Non per questioni di palinsesto, ma per ragioni di copione. La serie sta per volgere al termine. Il gran finale è vicino, i protagonisti più amati dai fan risolveranno la propria parabola all’interno della soap. Il futuro? È ancora un’incognita, Piersilvio Berlusconi vuole investire nuovamente sulle vicende della fiction. Bisogna capire, però, a che punto è la stesura dei nuovi episodi e soprattutto come andrà a finire la trattativa con Cologno Monzese. Nel frattempo, è possibile rivedere gratuitamente le puntate più belle. Su Mediaset Infinity, infatti, aspettando il gran finale, è possibile ammirare ancora una volta gli episodi migliori. Per rimandare la fine è sufficiente premere il tasto rewind del telecomando, in attesa di nuove storie da vivere.

Tradimento, il riepilogo delle ultime puntate

Alta tensione, nelle scorse puntate di Tradimento, tra Kahraman e Oylum. La giovane Yenersoy ha ricevuto un invito a casa di una vecchia amica, ignara del fatto che anche Tolga era stato invitato. I due ex fidanzati si sono visti chiudere in casa dalla comune amica, che nel frattempo si è recata in giardino dove un vicino di casa l’ha ferita durante una lite.

Sul posto è subito arrivata la polizia chiedendo poi ai testimoni (compresi Oylum e Tolga) di venire in centrale per rilasciare una dichiarazione su quanto accaduto. A quel punto Kahraman, avendo saputo che la moglie si trovava dalla polizia, è andato subito a raggiungerla.

Quando però si è trovato davanti Tolga, l’imprenditore è andato su tutte le furie pensando che Oylum si vedesse di nascosto col suo ex. Intanto Ipek ha finto di essersi suicidata gettando la propria auto nel lago, non prima di aver mandato un video allarmante al padre dove diceva di volersi togliere la vita.