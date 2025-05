Tradimento, cambio programmazione: cosa succederà alla soap turca il 30 maggio

Variazioni in vista nel palinsesto di venerdì 30 maggio per quel che riguarda la programmazione di Tradimento su Canale 5.

Cambia la programmazione di Tradimento, la soap turca di Canale 5 che ha preso il posto nel cuore del pubblico di altre celebri dizi come Endless Love e Terra Amara. Ci sono novità in vista nel palinsesto di venerdì 30 maggio. Le variazioni coinvolgono proprio le vicende del serial televisivo ambientato a Istanbul e che come protagonista ha un volto ormai noto agli spettatori di casa nostra come Vahide Perçin.

Proprio venerdì 30 maggio le puntate di Tradimento vedranno Mualla rendere noto il suo progetto per il figlio Behram: portarlo in Svizzera per farlo curare in una clinica specializzata. Nel frattempo Vahit farà ritorno a Istanbul, pieno di desideri di rivalsa. Mualla però gli sbarrerà la strada, umiliando fino a rispedirlo indietro con la coda tra le gambe. Ma cosa cambierà alla programmazione di Tradimento nella giornata del 30 maggio?

Tradimento, cambia la programmazione del 30 maggio

I vertici Mediaset hanno deciso un cambio di programmazione per Tradimento nel palinsesto di venerdì 30 maggio 2025. Confermato l’appuntamento con la soap diretta da Murat Saraçoğlu nella fascia del pomeriggio e in quella del prime time. A differenza delle scorse settimane Tradimento però non andrà in onda a partire dalle 21:40.

In via assolutamente eccezionale, per venerdì prossimo Mediaset ha deciso di mandare in onda nella fascia del prime time l’ultimo appuntamento stagionale con Uomini e donne dedicato alla scelta del tronista Gianmarco Steri. Così il 30 giugno la messa in onda di Tradimento slitterà in seconda serata. La soap inizierà alle 23 per fare spazio al dating dei sentimenti condotto da Maria De Filippi.

La puntata conclusiva della della stagione di Uomini e donne non verrà trasmessa nell’abituale fascia oraria del primo pomeriggio. Approderà invece in prima serata per dare modo al pubblico da casa di assistere alla scelta finale del tronista Gianmarco Steri. L’appuntamento speciale con lo show di Maria De Filippi non porterà tuttavia alla soppressione di Tradimento.

La dizi con Güzide e Oylum andrà comunque in onda anche nella fascia del prime time. Ma lo farà con una puntata speciale dalla durata inferiore e ridotta rispetto a quella abituale. Insomma: la soap turca inizierà più tardi e durerà meno nel prime time di venerdì 30 maggio. A partire dalle 23 gli appassionati di Tradimento potranno sintonizzarsi su Canale 5 per seguire la nuova puntata che stavolta durerà all’incirca fino a mezzanotte e quaranta.

Le tormentate vicende familiari dell’ex giudice di famiglia Güzide Özgüder dovranno vedersela con la parte finale di Sognando Ballando con le stelle, lo spin-off che celebra il ventennale del longevo talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il gran finale di Sognando Ballando decreterà chi tra i ballerini professionisti in gara entrerà nel team dei maestri della prossima stagione dello show. Nessuna novità invece per Tradimento nel fine settimana del 31 maggio e del 1° giugno: i nuovi episodi inediti verranno trasmessi nella fascia pomeridiana.