Tradimento cambia programmazione: la soap slitta domenica 6 aprile

La soap opera Tradimento sta riscontrando un buon successo, in termini di ascolti, sia nel daytime feriale, dove ha una media del 20% di share con punte del 23%, e ora anche nella fascia pomeridiana domenicale, dove i numeri sono in aumento. Tradimento ha preso il posto di Amici 24 nella fascia pomeridiana della domenica, da quando ha avuto inizio il Serale del programma.

Le vicende dell’ex giudice Güzide e dei suoi familiari sono senza alcun dubbio intricate e avvincenti, il che cattura l’interesse del pubblico di Canale 5, soprattutto per la suspence che caratterizza ogni episodio. La storia narra del giudice Güzide, sposata con Tarik da circa 30 anni, e con il quale ha due figli ormai adulti (Ozan e Oylum), che scopre segreti che non avrebbe mai lontanamente immaginato.

Suo marito, infatti, ha una relazione extraconiugale con un’altra donna, Yesim, e anche una figlia piccola, Oyku. L’uomo, peraltro, è invischiato in affari loschi, di cui, naturalmente, Güzide era all’oscuro. Ma in realtà, anche i suoi figli le hanno tenuto nascosto dei segreti, e questi si scopriranno man mano, nelle puntate.

Nel corso degli ultimi episodi della serie, abbiamo assistito a momenti di alta tensione, in particolare tra Güzide e suo marito Tarik, poiché quest’ultimo l’ha accusata di tentato omicidio. Tarik l’ha denunciata alla polizia, asserendo che la donna gli avrebbe somministrato un farmaco che gli ha causato un infarto.

L’uomo, in realtà, era incalzato dall’amante, Yesim. Costei non solo lo aveva persuaso che la ex avrebbe tentato di ucciderlo, ma per dimostrarlo, aveva fatto intrufolare Ilknur nella stanza di Güzide. Lo scopo era mettere il medicinale in un cassetto e far credere che proprio l’ex giudice fosse rea del tentato omicidio del marito. Tuttavia, Zeynep, domestica dell’ex giudice, era intervenuta per salvare Güzide, intuendo che qualcuno stesse organizzando una trappola.

Nei prossimi episodi di Tradimento, nuove tensioni si scateneranno, dopo che Güzide scoprirà che sua figlia Oylum è incinta di Behram. La donna, infatti, avrà un piano per farla sfuggire al matrimonio con l’imprenditore.

Tradimento, nuovo cambio di programmazione per il 6 aprile: i dettagli

Come preannunciato, c’è un nuovo cambio di programmazione in vista per la soap Tradimento, ed è previsto per domenica 6 aprile 2025.

Da quanto si apprende, infatti, ci sarà un cambio di orario, per ciò che concerne l’inizio della soap turca, che non andrà più in onda alle ore 14:30, come è accaduto ultimamente, ma sarà trasmessa a partire dalle ore 14:55.

Sarà Beautiful, dunque, a durare 25 minuti in più, rispetto al solito. Ergo, Tradimento sarà trasmessa dalle 14:55 alle 16:30 del 6 aprile 2025. Ci sarà una lieve riduzione della messa in onda, e peraltro, la soap turca non sarà trasmessa in prima serata, di domenica, come accaduto nelle settimane precedenti.

Anche qui, infatti, c’è stato un ulteriore cambiamento, perché Tradimento andrà in onda il venerdì sera, in prime time, contro The Voice Senior.