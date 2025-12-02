Tradimento avrà una 3a stagione? Ecco cosa si sa

Chiusura con 2 milioni e 477 mila spettatori e uno share del 15.3% per Tradimento. Il gran finale della dizi è andato in onda su Canale 5 nella serata di venerdì 28 novembre. Una conclusione che non ha deluso le attese per la soap che in originale si intitola Aldatmak. Per tutti i protagonisti è arrivato il momento della verità.

Le trame dirette da Murat Saraçoğlu e scritte da Yıldız Tunç hanno conquistato il pubblico italiano che oltre a un volto noto come quello di Vahide Perçin, già conosciuta per la parte di Hünkar in Terra Amara, ha potuto apprezzare attori come Feyza Sevil Güngör (Oylum) e Caner Şahin (Tolga). L’interrogativo adesso è: ci sarà la terza stagione di Tradimento?

Tradimento 3 ci sarà? Cosa sappiamo

La risposta per i numerosi fan non può che essere negativa, purtroppo. Non ci sarà una stagione numero 3 per Tradimento. Aldatmak, la serie originale, si è esaurita nel corso di due stagioni in Turchia, dove la soap con Guzide e Tarik è andata in onda in 71 puntate dal 22 settembre 2022 al 6 giugno 2024.

La produzione non prevede una terza stagione. Malgrado i buoni ascolti fatti registrare sulla rete ammiraglia Mediaset la decisione appare ormai definitiva. La storia incentrata sui drammi familiari della famiglia Yenersoy si chiude con il gran finale del 28 novembre 2025. Il sipario in Turchia è calato con l’ultima puntata trasmessa il 6 giugno 2024 su ATV.

Dato che la versione di Tradimento mandata in onda in Italia segue l’arco narrativo originario non sono previste estensioni o spin-off. Mediaset ha già pronto il sostituto di Tradimento. Si tratta di un’altra soap turca: Io sono Farah, pronta a tornare dopo le due settimane di programmazione nel daytime pomeridiano tra luglio e agosto 2025.

Stavolta la dizi con Demet Özdemir e Engin Akyürek approderà in prima serata. Nel palinsesto Mediaset la messa in onda è prevista per le 21:55 di venerdì 5 dicembre, dopo il quiz La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Niente da fare dunque per un possibile Tradimento 3. La scelta di non proseguire sembra legata a esigenze di coerenza narrativa.

Aggiungere una terza stagione dopo la chiusura del plot principale avrebbe richiesto una serie di forzature che avrebbero seriamente rischiato di compromettere l’identità originaria della fiction ambientata a Istanbul.

Dove rivedere le puntate di Tradimento e come si è conclusa la soap

Le puntate delle due stagioni di Tradimento sono disponibili su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset. Per accedere a Mediaset Infinity occorre creare un account. Basterà indicare i propri dati anagrafici e altre informazioni essenziali, che ognuno potrà fornire anche attraverso un account sui social network.

La soap si è conclusa in maniera rocambolesca con la morte di Tolga per mano di Ipek e l‘arresto di Tarik per l’omicidio del suo vecchio socio. Prima di morire per difendere Oltan dalle minacce della figlia di Sezai, Tolga scopre di essere il padre del piccolo Can, il figlio che Oylum aveva detto di avere avuto dal defunto marito Behram. Finale tragico anche per Yesim: la madre della piccola Oyku trova la morte sotto un tram.