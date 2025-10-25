Tradimento, anticipazioni turche: Tarik lascia morire Murat, Oylum ha un padre segreto

Si faranno sempre più fitte le trame della soap nelle prossime puntate di Tradimento. La dizi turca di Canale 5 riserverà sorprese e colpi di scena al pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Guzide verrà a conoscenza di un altro dei segreti custoditi gelosamente da Tarik per decenni: la verità sulla morte del piccolo Murat.

La protagonista della soap si renderà conto una volta di più del mare di bugie e verità taciute che il suo ex marito le ha propinato per anni. Ma dietro l’angolo c’è ancora dell’altro. L’ex giudice di famiglia verrà a conoscenza del vero padre di Oylum. La secondogenita di casa Yenersoy non è la figlia biologica di Tarik e di Guzide.

Tradimento, spoiler: la mano di Tarik dietro la tragica fine di Murat, Oylum non è figlia dei coniugi Yenersoy

Le anticipazioni turche di Tradimento indicano che Guzide scoprirà che Murat, il suo figlio biologico, è deceduto alla nascita a causa di alcune malformazioni. Tutto avrà inizio quando la donna proverà nuovamente a parlare con l’ostetrica che ha fatto nascere Dundar. Il test del DNA ha provato che il giovane non è suo figlio.

Nel frattempo Tarik arriverà a casa di Guzide dove lascerà che l’infermiera, colpita da un attacco cardiaco, muoia portando con sé rivelazioni scomode per l’avvocato. Guzide riuscirà comunque a scoprire che il giorno della nascita di Oylum e di suo figlio erano presente due medici, uno dei quali morto mentre l’altro è malato di Alzheimer.

Il dottore le rivelerà di essere il padre segreto di Oylum, nata da una sua relazione clandestina. Visto che sua moglie si era rifiutata di occuparsi della piccola, la bimba è stata ceduta a Tarik in cambio di una somma di denaro. Guzide è attesa da un’altra drammatica rivelazione: il medico le spiegherà che Tarik ha rifiutato di prendersi cura del suo vero figlio, Murat.

Il bimbo era nato con una serie di malformazioni e il marito di Guzide si è negato al piccolo Murat, bisognoso di cure. Per la protagonista questa sarà l’ennesima conferma della mancanza di umanità e di scrupoli morali dell’uomo sposato tanti anni prima. Da parte sua Tarik rigetterà le accuse e se la darà a gambe. La sua ex moglie però lo rintraccerà rapidamente grazie all’aiuto degli uomini di Mualla.

A quel punto Tarik spiegherà alla ex consorte che il loro bambino è morto da diverso tempo. Si scoprirà che a ucciderlo è stata una meningite che avrebbe potuto essere curata se solo Tarik avesse pagato per acquistare i medicinali. Straziata dal dolore, Guzide si precipiterà sulla tomba del figlio per chiedergli perdono di non essersi potuta prendere cura di lui.

Ad assistere a questa scena toccante ci saranno due spettatori d’eccezione: Mualla e Tarik. Guzide prometterà al suo bimbo morto in tenera età che lo riabbraccerà in paradiso.