Home Fiction Tradimento, anticipazioni turche: Tarik lascia morire Murat, Oylum ha un padre segreto

Tradimento, anticipazioni turche: Tarik lascia morire Murat, Oylum ha un padre segreto

Una serie di drammatiche rivelazioni scuoterà profondamente i protagonisti dei prossimi appuntamenti con la dizi di Canale 5.

di Emiliano Fumaneri
Tradimento, anticipazioni turche: Tarik lascia morire Murat, Oylum ha un padre segreto
25 Ottobre 2025 12:00

Si faranno sempre più fitte le trame della soap nelle prossime puntate di Tradimento. La dizi turca di Canale 5 riserverà sorprese e colpi di scena al pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Guzide verrà a conoscenza di un altro dei segreti custoditi gelosamente da Tarik per decenni: la verità sulla morte del piccolo Murat.

La protagonista della soap si renderà conto una volta di più del mare di bugie e verità taciute che il suo ex marito le ha propinato per anni. Ma dietro l’angolo c’è ancora dell’altro. L’ex giudice di famiglia verrà a conoscenza del vero padre di Oylum. La secondogenita di casa Yenersoy non è la figlia biologica di Tarik e di Guzide.

Tradimento, spoiler: la mano di Tarik dietro la tragica fine di Murat, Oylum non è figlia dei coniugi Yenersoy

Le anticipazioni turche di Tradimento indicano che Guzide scoprirà che Murat, il suo figlio biologico, è deceduto alla nascita a causa di alcune malformazioni. Tutto avrà inizio quando la donna proverà nuovamente a parlare con l’ostetrica che ha fatto nascere Dundar. Il test del DNA ha provato che il giovane non è suo figlio.

Nel frattempo Tarik arriverà a casa di Guzide dove lascerà che l’infermiera, colpita da un attacco cardiaco, muoia portando con sé rivelazioni scomode per l’avvocato. Guzide riuscirà comunque a scoprire che il giorno della nascita di Oylum e di suo figlio erano presente due medici, uno dei quali morto mentre l’altro è malato di Alzheimer.

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Per Guzide arriverà il momento di fare i conti con due strazianti rivelazioni (Foto Facebook @Anticipazioni TV e Soap Opera) – tvblog.it

Il dottore le rivelerà di essere il padre segreto di Oylum, nata da una sua relazione clandestina. Visto che sua moglie si era rifiutata di occuparsi della piccola, la bimba è stata ceduta a Tarik in cambio di una somma di denaro. Guzide è attesa da un’altra drammatica rivelazione: il medico le spiegherà che Tarik ha rifiutato di prendersi cura del suo vero figlio, Murat.

Il bimbo era nato con una serie di malformazioni e il marito di Guzide si è negato al piccolo Murat, bisognoso di cure. Per la protagonista questa sarà l’ennesima conferma della mancanza di umanità e di scrupoli morali dell’uomo sposato tanti anni prima. Da parte sua Tarik rigetterà le accuse e se la darà a gambe. La sua ex moglie però lo rintraccerà rapidamente grazie all’aiuto degli uomini di Mualla. 

A quel punto Tarik spiegherà alla ex consorte che il loro bambino è morto da diverso tempo. Si scoprirà che a ucciderlo è stata una meningite che avrebbe potuto essere curata se solo Tarik avesse pagato per acquistare i medicinali. Straziata dal dolore, Guzide si precipiterà sulla tomba del figlio per chiedergli perdono di non essersi potuta prendere cura di lui.

Ad assistere a questa scena toccante ci saranno due spettatori d’eccezione: Mualla e Tarik. Guzide prometterà al suo bimbo morto in tenera età che lo riabbraccerà in paradiso. 

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