Tradimento, anticipazioni fino al 4 maggio: la tragedia di Oylum

Si è chiusa in maniera a dir poco drammatica la prima stagione di Tradimento. Tutti gli spettatori ricordano il finale: Behram in lacrime fuori dall’ospedale dopo il ricovero di Oylum (a causa dell’incidente da lui stesso provocato), il tragico annuncio dei dottori sulla possibile morte della moglie o del piccolo che porta in grembo, poi lo sparo che lo centra in pieno petto.

Behram crolla a terra e Mualla è la prima a precipitarsi per soccorrere il figlio raggiunto dal proiettile sparato da un anonimo sicario (lesto a svignarsela). Nelle prossime puntate si deciderà il destino di Behram ma anche quello di Oylum. Riuscirà la giovane Yenersoy a salvarsi? E che ne sarà del piccolo Can? Oylum dovrà fare i conti con una situazione drammatica nelle puntate fino al 4 maggio di Tradimento.

Nel frattempo la dizi turca di Canale 5 prosegue il suo trend positivo tanto nella fascia del daytime pomeridiano quanto in quella del prime time di Canale 5. Nelle ultime settimane la soap ha viaggiato a una media di oltre 2,5 milioni nel daytime feriali (con uno share superiore al 22% e punte del 24%). I prossimi episodi non mancheranno di riservare sorprese e colpi di scena.

Tradimento, anticipazioni dal 28 aprile al 4 maggio: sarà tragedia per Oylum

Situazione tragica per Oylum. Stando alle anticipazioni della settimana dal 28 aprile al 4 maggio la giovane cadrà preda della disperazione. Behram finirà in coma e Oylum, malgrado le condizioni critiche iniziali, riuscirà a dare alla luce il piccolo Can in ospedale. Tuttavia il bambino le verrà portato via poco dopo la nascita. Il rapimento avrà luogo in gran segreto, per volontà di Mualla.

La suocera non lesinerà crudeltà nei riguardi della nuora. Arriverà a farle perdere ogni traccia del suo bambino. Gli cambierà perfino nome chiamandolo Behram, in onore del figlio agonizzante. Il cugino di Berham, Kahraman, scoprirà quanto successo. A quel punto darà il suo pieno sostegno a Oylum. Il giovane le prometterà di fare tutto ciò che è in suo potere per recuperare il figlio e permettere a sua madre di riabbracciarlo quanto prima.

Kahraman deciderà di andare parlare con Mualla per cercare di convincerla a desistere dal suo folle proposito. Anche Oylum non se ne resterà con le mani in mano. La giovane Yenersoy si recherà da Tolga per parlargli del rapimento del figlioletto (che in seguito si scoprirà essere suo figlio). Invece Serra (la sorella di Selin) si farà aiutare da Ipek e Azra per organizzare una cena romantica per consentire a Tolga e Selin di passare del tempo insieme.

La ragazza agirà d’astuzia per combinare la cosa. Facendo finta di essere Selin, Serra invierà a Tolga un messaggio dallo smartphone della sorella. Gli chiederà così di vedersi il prima possibile per parlarsi e avere finalmente un confronto.