Tradimento, anticipazioni fine agosto: Kahraman ricoverato in gravissime condizioni

Ritorna Tradimento nella prima serata di Canale 5. Appuntamento a venerdì 29 agosto, quando la soap con Vahide Perçin si presenterà nuovamente al pubblico della rete ammiraglia Mediaset dopo la lunga pausa estiva. La dizi turca si avvia verso il gran finale della seconda e ultima stagione. Tradimento ha momentaneamente salutato gli spettatori a fine giugno con il matrimonio tra Guzide e Sezai.

Alle nozze mancava Ipek. Sezai ha rotto con lei dopo l’ennesima malignità della figlia, quando ha scoperto che la giovane aveva finto il suicidio per sfruttare il suo senso di colpa e forzarlo a lasciare Guzide. Quella di Ipek non era l’unica assenza di peso. Anche Oylum e Ozan mancavano alla cerimonia. Ma per una validissima ragione: il gravissimo incidente subito da Kahraman appena prima del matrimonio.

Tradimento, spoiler fine agosto: Kahraman rischia ancora di perdere la vita

Le trame della puntata di venerdì 29 agosto di Tradimento riprenderanno lì dove avevano lasciato gli spettatori: dal serio incidente di Kahraman in cantiere. Il marito di Oylum è stato travolto da un’enorme massa di terriccio mentre tentava di spingere via Ozan – anche lui prossimo alle nozze – che non si era avveduto del pericolo incombente.

Il giovane imprenditore è stato letteralmente sepolto vivo sotto il cumulo di terra. Estratto ancora vivo, per lui si è reso necessario l’immediato ricovero in ospedale. Qui il personale medico lo ha sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico per la rimozione della milza. Tradimento ripartirà da questo scenario, con Oylum e Mualla disperate al capezzale di Kahraman.

La vita del marito di Oylum sarà ancora appesa a un filo nella prima puntata dopo la pausa estiva di Tradimento. I medici ancora non potranno dichiararlo fuori pericolo. Accanto a lui sarà sempre presente Oylum, che non vorrà prendersi un attimo di riposo per vegliare sullo sposo – un gesto che sarà molto apprezzato da Mualla, che per la prima volta noterà la sincerità nei sentimenti della sua ex nuora.

Anche Tolga si presenterà in ospedale. Non appena saputo del gravissimo incidente occorso a Kahraman, il figlio di Ozan si precipiterà per dare supporto morale e emotivo a Oylum. Quando la vedrà a tal punto disperata per le sorti del marito, Tolga le prometterà di non interferire più nella sua vita, avendo colto la profondità del suo sentimento per Kahraman.

«Il tuo amore lo rimetterà in piedi», le dirà Tolga, prima di aggiungere: «Non ti disturberò più, amare significa lasciar andare». Le parole di Tolga saranno molto apprezzate da Oylum, che continuerà a tenere fisso lo sguardo su Kahraman. Proprio in quel momento il giovane imprenditore riprenderà conoscenza e Oylum correrà nella sua camera.

Tolga invece rimarrà da solo con i suoi pensieri. Quella scena gli farà capire di aver perso definitivamente ogni possibilità di ritornare insieme a Oylum.