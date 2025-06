Tradimento, anticipazioni 6 giugno: Kahraman è davvero morto?

Dramma per Kahraman nella puntata del 6 giugno di Tradimento. Anche il cugino di Behrman finirà per perdere la vita?

Le anticipazioni della puntata del 6 giugno di Tradimento rivelano che Kahraman se la passerà molto male. Il pensiero che possa essere morto angustierà terribilmente Oylum. Per lui sembrerà non esserci più nulla da fare. Kahraman condividerà dunque la tragica sorte toccata al cugino Behram? Le trame della dizi turca di Canale 5 si faranno sempre più intricate.

Ma il destino del cugino di Behram e Nazan – intepretato dall’attore turco Berkay Ates – non sarà l’unica vicenda al centro delle prossime puntate della soap. Non bisogna dimenticare infatti Ipek. La figlia di Sezai si rivelerà sempre più ingestibile e non smetterà di dare problemi al padre e a Guzide, verso la quale continua a nutrire una vera e propria ossessione. Ecco cosa succederà nei prossimi appuntamenti con Tradimento.

Tradimento, anticipazioni della puntata del 6 giugno: Kahraman muore?

Puntata al cardiopalma quella del 6 giugno. Al termine di una giornata complicata Oylum riceverà una chiamata dall’ospedale di Izmit. Il contenuto della comunicazione sarà di quelli che fanno gelare le vene e i polsi. La giovane Yenersoy infatti verrà messa al corrente del fatto che Kahraman è stato coinvolto in un incidente stradale. Preoccupatissima, Oylum si precipiterà immediatamente in ospedale.

Una volta raggiunta la struttura sanitaria la sua preoccupazione si trasformerà in terrore quando un’infermiera l’infermiera la informerà della morte di due uomini rimasti coinvolti in uno scontro frontale. La notizia farà disperare la figlia di Guzide, convinta che Kahraman sia morto. Oylum scoppierà in lacrime, sicura che sia rimasto vittima dell’incidente mortale.

Fortunatamente Oylum scoprirà presto di trovarsi davanti a un equivoco. Verrà fuori infatti che tutto è nato da un malinteso: Kahraman è rimasto ferito, non ucciso. Il giovane apparirà davanti a lei. Malconcio, indubbiamente, ma vivo. I due si abbracceranno commossi e la scena toccante non sfuggirà a Nazan e soprattutto a Mualla, sempre più determinata a far sposare i due giovani.

Nell’appuntamento del 6 giugno terrà banco una volta ancora il difficilissimo rapporto di Ipek con Sezai e specialmente con Guzide. La cena chiarificatrice tra i tre era andata per il meglio. Tuttavia uscendo dal ristorante il trio si è imbattuto “casualmente” in Serdar Ocze, famoso luminare della psichiatria amico di Guzide che ha proposto loro di andare a fargli visita.

L’invito ha fatto andare su tutte le furie Ipek, sicura di essere caduta in una trappola di Sezai e Guzide per farla curare, dato che poco prima aveva confessato al padre di essere affetta da un disturbo compulsivo. Nella puntata del 6 giugno, rincasando dopo la sfuriata di Ipek, Gizide apparirà molto provata. L’ex giudice si sfogherà così con Ozan raccontandogli il burrascoso epilogo della cena con Sezai e la figlia.

Ozan, dispiaciuto per lo stato d’animo della madre, proverà a darle conforto. Sezai invece al rientro a casa troverà Ipek in lacrime, nel pieno di una crisi di nervi e impegnata a preparare i bagagli, certa di non essere ben accolta lì. A quel punto Ali cercherà di farla calmare e di spingerla a ragionare sulle conseguenze delle sue azioni.