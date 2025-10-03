Tradimento, anticipazioni 3 ottobre 2025: tradimenti, ricatti e nuove eredità sconvolgono Güzide e la sua famiglia

La seconda stagione di Tradimento, la popolare serie turca che ha conquistato il pubblico di Canale 5, torna oggi, venerdì 3 ottobre, in prima serata alle 21:20 con una puntata ricca di tensione e rivelazioni inattese.

La soap, che intreccia amori, segreti di famiglia e intrecci di potere (il perfetto cocktail del successo) non smette di sorprendere gli spettatori con un ritmo narrativo serrato, che si fonda su colpi di scena presenti quasi in ogni puntata.

Kadriye e i segreti del passato

La puntata si apre con una rivelazione destinata a cambiare gli equilibri della famiglia Terzioglu. Kadriye confessa a Güzide la verità sul suo rapporto con Tahir Dicleli, e riporta alla luce un passato che la lega a doppio filo anche a Sezai.

Nel frattempo, Kahraman affronta Mualla e le confida di voler compiere un passo decisivo, ovvero abbandonare il suo cognome e assumere ufficialmente quello di Dicleli. Gesto chiaramente simbolico ma anche pragmatico, che sancisce il suo desidero di diventare a tutti gli effetti il capofamiglia ereditario, con tutto il peso e le responsabilità che ciò comporta.

Un altro momento cruciale riguarda Oylum, che sceglie di rendere omaggio la suo vero padre visitandone la tomba. Poco dopo si reca nella casa che un tempo gli apparteva, e qui si imbatte in Ilgin, la matrigna di Dundar.

Lo scontro tra Ilgin, Dundar e Güzide si fa immediatamente acceso. La donna vuole estromettere Dundar dall’eredità, sostenendo che non essendo biologicamente figlio dei Terzioglu non abbia alcun diritto di ereditare alcunché. Ed ecco che si apre un nuovo fronte di conflitto familiare.

Yesim contesa tra due uomini, Azra ricatta Ipek

Sul fronte sentimentale, Umit prende coraggio e invita finalmente Yesim a cena. Ma prima che possa realizzare il suo intento, Dundar lo anticipa e si crea così un triangolo inaspettato. Durante la serata, a ogni modo, tra Yesim e la giovane nasce un’atmosgfera romantica, che promette sviluppi interessanti nelle prossime puntate.

Intanto, Azra decide di mettere fine al suo ruolo di domestica al servizio di Yesim e tenta la via dell’indipendenza attraverso il ricatto. La donna infatti è in possesso del video in cui si vede Ipek spingere Serra dalle scale.

Di fronte al rifiuto di Ipek di pagare, Azra propone allo zio un accordo: cederle la casa di Tarik in cambio del filmato. Tarik accetta e una volta ottenuto il vidoe lo utilizza per costringere Sezai a a chiedere il divorzio da Guzide. La notizia sconvolge Sezai che decide di diseredarla.

Kahraman, furioso dopo aver visto il video che coinvolge Oylum in un acceso confronto con Tolga, affronta Oltan con dure minacce. Ma Oltan, per salvarsi, stringe un patto con Tolga: libererà Selin al carcere a patto che lui si impegni a cancellare Oylum dalla propria vita.

Intanto, la situazione di Dundar si complica ulteriormente. Il tribunale gli notifica il sequestro preventivo di tutte le sue proprietà e lo lascia, quindi, in una posizione di estrema fragilità.