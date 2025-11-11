Tradimento, anticipazioni 14 novembre: Ipek denunciata per omicidio, scoppia lo scandalo

Sono in arrivo guai seri per l’irrequieta figlia di Sezai. Nella puntata del 14 novembre la giovane si vedrà denunciare per omicidio.

Si avvicina sempre più la volata finale di Tradimento. L’ultima puntata della dizi che in originale si intitola Aldatmak dovrebbe andare in onda venerdì 28 novembre nel prime time di Canale 5. Poche puntate separano gli spettatori dalla fine della seconda e ultima stagione della soap turca che ha fatto breccia nel pubblico italiano.

È passato poco meno di un anno dal debutto della soap con Vahide Percin nella parte della protagonista, l’ex giudice Guzide, costretta suo malgrado a navigare a vista nel mare delle tormentate vicende di una famiglia esemplare solo sulla carta. Fin dall’esordio – avvenuto il 1° dicembre 2024 – Tradimento ha conquistato gli spettatori italiani.

A dirlo non siamo noi, ma la risposta da parte del pubblico: una media di circa due milioni di appassionati pronti a sintonizzarsi sulla rete ammiraglia Mediaset. Nella puntata del 14 novembre Ipek, l’inquieta figlia di Sezai, finirà nei guai con la giustizia. Per lei è in arrivo addirittura una denuncia per omicidio.

Tradimento, spoiler del 14 novembre: Ipek viene denunciata per omicidio

Padre contro figlia nella puntata di venerdì 14 novembre di Tradimento. Sezai deciderà infatti di denunciare Ipek alla polizia per l’omicidio di Serra, la sorella di Selin morta a causa di una rovinosa caduta dalle scale. Mualla nel frattempo sarà riuscita a convincere Kahraman e Oylum a tornare a vivere nella villa.

Sempre Sezai in tribunale dichiarerà di non voler divorziare da Guzide perché ancora innamorato di lei. Spazio anche al confronto tra l’avvocato Okuyan e Kahraman, col giovane marito di Oylum che confesserà a Sezai di non riuscire a vedere veramente in lui una vera figura paterna. Ci vorrà del tempo prima di considerarlo come un padre.

Sezai dovrà fare anche i conti con il divorzio da Guzide. Nel corso della prima udienza in tribunale l’uomo tuttavia farà un inatteso passo indietro. Il legale manifesterà al giudice la sua volontà di recuperare il rapporto con la moglie. Intanto Kahraman e Oylum decideranno di tornare ad abitare nella villa con Mualla.

Spazio anche per Guzide. L’ex giudice di famiglia scoprirà che il giorno del parto era presente anche un altro ostetrico di nome Lutfu. La protagonista cercherà così di rintracciarlo. In testa la donna avrà un unico obiettivo: scoprire la verità sullo scambio di culle e trovare finalmente il suo vero figlio biologico.

Dopo essere venuto a conoscenza dell’aborto di Ipek, Sezai deciderà di denunciarla alla polizia per l’omicidio di Serra. L’avvocato perciò si recherà a casa della figlia per renderla partecipe delle sue intenzioni. Ma quando Sezai arriverà sul posto, Ipek scapperà con l’aiuto di Neva. Guai in vista anche per Tarik. Yesim infatti confesserà a Guzide di averlo visto uccidere qualche tempo prima il suo vecchio socio d’affari.

La donna potrebbe avere qualcosa di più in mano per incastrare Yenersoy: le riprese del delitto. Il filmato però è stato cancellato dal telefonino di Yesim. A quel punto Guzide, senza perdere il suo proverbiale sangue freddo, si rivolgerà a Tolga per riuscire a recuperare il video che le permetterebbe di far vedere i sorci verdi al suo ex.