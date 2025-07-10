Totti-Blasi, cosa ha deciso il Tribunale

Francesco Totti e Ilary Blasi, la coppia separata da tempo, al centro di controversie legali, ecco cosa ha deciso il Tribunale

Francesco Totti e Ilary Blasi, ancora al centro di una lunga disputa legale che sembra lontana dalla parola fine. Il Tribunale ha deciso.

Nonostante la separazione sia ormai ufficiale da tempo, le vicende giudiziarie che legano Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad alimentare tensioni e titoli di giornale. La loro non è solo una storia d’amore finita sotto i riflettori, ma anche un intreccio legale che si trascina da mesi tra accuse, repliche e carte bollate.

E proprio in questi giorni, il Tribunale Civile di Roma ha messo nero su bianco un nuovo capitolo che riguarda uno degli oggetti più discussi di tutta la vicenda. Perché, al di là delle apparenze e dei sorrisi davanti alle telecamere, tra Totti e Blasi la questione dei beni contesi è tutt’altro che chiusa. Anzi, è una delle spine più pungenti.

Il tribunale decide per Totti e Blasi

Si parla, infatti, di una questione che ha preso piede già nel 2022, quando Francesco Totti denunciò pubblicamente un episodio che lasciò tutti di stucco: “Ilary, con suo padre, è andata a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi”. Una frase che fece il giro dei media in pochi minuti, aprendo una crepa profonda nel racconto mediatico della loro separazione.

Da allora, la storia dei Rolex è diventata simbolo del loro scontro. Si trattava inizialmente di otto orologi di lusso, dal valore notevole, appartenenti – secondo Totti – alla sua collezione personale. Ilary non li restituì subito, alimentando un acceso confronto legale. Ora, a distanza di mesi e dopo varie udienze, arriva una nuova decisione ufficiale: i Rolex dovranno tornare in banca, a disposizione di entrambi.

Lo ha stabilito il giudice Flavia Esposito della VII Sezione del Tribunale Civile di Roma, che ha confermato la linea già adottata nel 2023 dal collega Francesco Frettoni. Si tratta, in pratica, di un affido condiviso degli orologi, che ora dovranno essere custoditi in una cassetta di sicurezza accessibile da entrambe le parti. Al momento, ne sono tornati indietro solo quattro: l’altra metà, per motivi ancora da chiarire, non è ancora stata riconsegnata.

La decisione del tribunale ha dunque una valenza simbolica e pratica. Da un lato, sancisce che nessuno dei due può disporre autonomamente di quei beni. Dall’altro, lascia aperta la questione più delicata, cioè quella della proprietà effettiva degli orologi. Il giudice, infatti, ha stabilito che sarà necessario un ulteriore procedimento per decidere a chi spettino realmente quei Rolex. Fino ad allora, né Francesco né Ilary potranno reclamarne l’uso esclusivo.

Insomma, se qualcuno pensava che tra i due ex coniugi tutto fosse ormai sistemato, questa vicenda dimostra esattamente il contrario. Le ferite non sembrano ancora rimarginate, e il terreno legale si fa ogni giorno più intricato. Con la speranza, forse, che il tempo – più dei Rolex stessi – possa finalmente riportare un po’ di equilibrio tra due persone che, nel bene e nel male, hanno condiviso una parte importante della loro vita sotto gli occhi di tutti.