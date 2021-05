Mentre l’Inter continua a festeggiare il suo 19esimo scudetto e mentre sui social (ma non solo – in queste ore stanno arrivando anche le prese di posizione della politica) si discute degli assembramenti di ieri pomeriggio in Piazza Duomo a Milano con circa 30mila tifosi nerazzurri, oggi, lunedì 3 maggio, torna in campo la Serie A. In serata, infatti, è in programma il posticipo della 34esima giornata. Si gioca Torino-Parma, con calcio di inizio alle ore 20.45.

Si tratta di una sfida importante in ottica di lotta per non retrocedere, con i granata che cercano i punti decisivi per allontanarsi dalla zona calda. Gli uomini di Nicola hanno gli stessi punti del Benevento, ma devono giocare ancora due partite. Pochissime speranze, invece, per gli emiliani, fermi a 20 punti. In caso di sconfitta, infatti, i ducali saranno retrocessi aritmeticamente.

La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky. Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go e Now).

In settimana torneranno le coppe europee con la Roma, sconfitta ieri in serata contro la Sampdoria, chiamata a giocare la semifinale di ritorno di Europa League con il Manchester United (all’andata è finita 6-2 per gli inglesi).

Serie A, Torino-Parma chiude la 34esima giornata

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere il match che completa la 34esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

Il pre e post gara sarà affidato alla consueta rubrica dal titolo 23, in onda dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.40 alle 24. In studio Marco Cattaneo.

LUNEDÌ 3 MAGGIO

ore 20.45

Torino-Parma in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Antonio Nucera; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Paolo Aghemo.