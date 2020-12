Un ritorno a casa, per la chiusura di un cerchio che è anche la chiusura di una serie. Si conclude così, dopo tre stagioni, Tin Star, il thriller psicologico Sky Original creato da Rowan Joffé di cui Sky Atlantic manda in onda l’ultima stagione da questa sera, 30 dicembre 2020, alle 21:15, in streaming su Now Tv.

La famiglia Worth torna a Liverpool

Dopo due stagioni passate in Canada, per la famiglia Worth, composta da Jack (Tim Roth), la moglie Angela (Genevieve O’Reilly) e la figlia Anna (Abigail Lawrie), si torna nella propria città d’origine, Liverpool. Un ritorno non semplice, dopo la verità che Jack ed Angela hanno dovuto rivelare alla figlia nel finale della seconda stagione.

Anna, infatti, ha scoperto che Jack non è il suo vero padre: la ragazza è nata dall’incontro tra Angela e Danny Ryan (Jonny Lavelle), un criminale che gestiva un racket nei pub in cui la donna lavorava come cameriera. Danny è morto per mano di Jack, nel tentativo di difendere Angela.

Tin Star, le foto della terza ed ultima stagione Guarda le altre 2 fotografie → Per questo, quando i tre tornano in città, attirano subito l’attenzione di Michael Ryan (Ian Hart), fratello di Danny, determinato a vendicare la morte del fratello uccidendo i Worth. Michael, miliardario e tra le figure più in vista della città, per raggiungere il suo obiettivo può contare su numerosi alleati, in primis il Capo della Polizia del Merseyside, Catherine McKenzie (Tanya Moodie). I due, infatti, condividono un oscuro segreto del passato.

Ma anche i Worth hanno le loro risorse: entrano così in gioco alcuni dei nuovi personaggi di questa ultima stagione, come l’attivista ed informatrice della polizia Mary James (Joanne Whalley), amica di vecchia data di Tim. Sempre intorno alla Polizia, inoltre, ruota il personaggio di Sarah Lunt (Kerrie Hayes), giovane detective al lavoro per la McKenzie.

Sei gli episodi di questa stagione, distribuiti nel Regno Unito dal 10 dicembre scorso ed in arrivo in Italia, quindi, quasi in contemporanea, per permettere anche ai telespettatori italiani di seguire l’epilogo a poca distanza da quelli britannici.