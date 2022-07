Ti sembra normale è uno dei titoli che vanno a comporre il nuovo sabato pomeriggio di Rai 2. É stato presentato ai palinsesti Rai nel giugno 2022, ma TvBlog ve ne aveva parlato già lo scorso maggio. Si tratta di un game show realizzato con la collaborazione della Stand by me di Simona Ercolani.

Ti sembra normale, il programma

Un game che nasce dalla versione italiana del celebre “Are you normal?” che spopola su molte televisioni occidentali. Il gioco, si misura su un dilemma all’apparenza semplice: come sono fatti gli Italiani? cosa è normale e cosa non lo è, oggi, in Italia, quali sono i comportamenti socialmente accettabili, cosa si può o non si può fare, cosa ci rende stravaganti o molesti o al contrario ci rende conformisti.

La particolarità del gioco è l’utilizzo di sondaggi e di interviste modello “vox populi” che aiuteranno il conduttore e i concorrenti a rendere l’esperienza più frizzante e social.

Ti sembra normale, il gioco all’estero

Tra i paesi che hanno trasmesso il format, anche l’America. Venne mandato in onda dall’Oprah Winfrey Network per una stagione nel 2012 e fu condotto dal produttore televisivo Barry Poznick e dall’attrice Kim Coles.

Ti sembra normale, chi conduce

Al momento non è stata rivelata e quindi ufficializzata a chi andrà la conduzione del programma.

Ti sembra normale, quando inizia

La data d’inizio prevista per la partenza di Ti sembra normale è fissata a sabato 17 settembre attorno alle 15:30, dopo l’appuntamento con Italiani fantastici e dove trovarli. Precederà la puntata della nuova stagione di TOP.