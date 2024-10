Anticipazioni, spoiler, ospiti, esibizioni, prima parte seconda puntata di This is me, lo speciale di Verissimo su Amici: ecco cos’è successo

This is me, Amici, anticipazioni e spoiler registrazione prima parte della seconda puntata: ecco cos’è successo

Lunedì 28 ottobre 2024, è stata registrata la prima parte della seconda puntata di This is me, lo speciale di Verissimo su Amici, condotto da Silvia Toffanin e Maria De Filippi, che andrà in onda prossimamente su Canale 5.

Grazie al sito Superguidatv.it e all’account X di Amici News, sono state svelate le anticipazioni su quello che è accaduto durante la registrazione e gli ospiti.

This is me, Amici: ospiti della prima parte della seconda puntata

Tra gli ex allievi della scuola di Canale 5, hanno presenziato in questa registrazione Annalisa, la ballerina Anbeta Toromani, Alessandra Amoroso e il ballerino Andreas Muller.

Gli altri ospiti sono stati Veronica Peparini, Tedua e Fiorella Mannoia.

This is me, Amici, prima parte della seconda puntata: cos’è successo

Durante la registrazione, Annalisa ha cantato un medley dei suoi successi al pianoforte. Il medley era composto dai brani Bellissima, Sinceramente, Diamante lei e luce lui, Mon Amour e Il mondo prima di te. Insieme a Tedua, invece, la cantante si è esibita con il singolo del rapper genovese, dal titolo Beatrice. I ballerini professionisti di Amici hanno accompagnato Annalisa nelle sue esibizioni.

Anbeta Toromani, invece, ha ballato insieme al suo compagno. Durante la registrazione, è stato trasmesso un RVM dedicato al suo percorso alla seconda edizione di Amici.

Alessandra Amoroso, invece, ha cantato con Fiorella Mannoia la canzone La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Anche per quanto riguarda la Amoroso, è stato trasmesso un filmato con il suo percorso ad Amici, precisamente nell’ottava edizione che l’ha vista vincitrice. La cantante si è anche esibita con la canzone Immobile, il suo primo singolo, che piace molto a Silvia Toffanin, e con il suo ultimo singolo dal titolo Si mette male.

Andreas Muller, invece, ha ballato insieme alla sua compagna Veronica Peparini. Il ballerino, insieme a Silvia Toffanin, ha ricordato la nonna scomparsa.