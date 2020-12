Giunge al terzo appuntamento The Voice Senior, il talent show di Rai 1 dedicato agli over. I telespettatori troveranno, come al solito, Antonella Clerici alla conduzione del programma e insieme a lei i coach di questa edizione: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Albano Carrisi con la figlia Jasmine.

Arrivati alla terza Blinde Audition, i giudici iniziano a vedere ormai formati i propri team, anche se solamente questa sera verranno completati del tutto. Vediamo quella che è al momento la situazione di ciascun coach, ricordando che ciascuno di loro dovrà arrivare alla prossima puntata, la semifinale, che sarà rappresentata dai Knock out, con ben sei concorrenti:

Team Gigi D’Alessio : Giancarlo Cajani (prima puntata), Elena Ferretti (prima puntata), Laura Grey (prima puntata), Perla Trivellini (seconda puntata), Rodolfo Maria Gordini (seconda puntata), Silvana Lorenzetti (seconda puntata). Totale: sei concorrenti ;

: Giancarlo Cajani (prima puntata), Elena Ferretti (prima puntata), Laura Grey (prima puntata), Perla Trivellini (seconda puntata), Rodolfo Maria Gordini (seconda puntata), Silvana Lorenzetti (seconda puntata). Totale: ; Team Loredana Berté : Erminio Sinni (prima puntata), Giovanna Sorrentino (prima puntata), Roberta Cappelletti (seconda puntata), Giulio Todrani (seconda puntata), Caterina Greco (seconda puntata), Laura Fedele (seconda puntata). Totale: sei concorrenti ;

: Erminio Sinni (prima puntata), Giovanna Sorrentino (prima puntata), Roberta Cappelletti (seconda puntata), Giulio Todrani (seconda puntata), Caterina Greco (seconda puntata), Laura Fedele (seconda puntata). Totale: ; Team Clementino : Viviana Stucchi (prima puntata), Pietro Dell’Oglio, detto Pietrosauro (prima puntata), Alan Farrington (prima puntata), Ambra Mattioli (seconda puntata), Roberto Tomasi (seconda puntata), Michele La Penna (seconda puntata), Gigi Epifani (seconda puntata). Totale: sette concorrenti ;

: Viviana Stucchi (prima puntata), Pietro Dell’Oglio, detto Pietrosauro (prima puntata), Alan Farrington (prima puntata), Ambra Mattioli (seconda puntata), Roberto Tomasi (seconda puntata), Michele La Penna (seconda puntata), Gigi Epifani (seconda puntata). Totale: ; Team Carrisi: Rita Mammolotti (prima puntata), Tony Reale (prima puntata), Ann Harper (prima puntata), Gianni Pera (seconda puntata), Paolo Barabani (seconda puntata), Alida Ferrarese (seconda puntata). Totale: sei concorrenti.

Visto che tutti i team presentano almeno già sei concorrenti e che ciascun coach può arrivarne a sceglierne nove (come si evince dalla grafica che appare a ogni scelta del team da parte dei vari concorrenti), sembra prospettarsi anche per questa edizione una fase della puntata di questa sera chiamata Best Six.

La Best Six, già realizzata nell’ultima edizione di The Voice of Italy, condotta da Simona Ventura, consiste nella scelta del coach di sei artisti del proprio team da portare alla fase successiva, in questo caso i Knock Out, valutando i nove concorrenti selezionati fino a quel momento su un esibizione a cappella di un brano. Vedremo quindi se anche questa si riproporrà la medesima fase e con le stesse modalità a The Voice Senior.