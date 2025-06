Torna, stasera, in prima serata, alle 21.30, uno degli appuntamenti cult del venerdì di Rai 1: “The Voice Senior”, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto quest’anno alla quinta stagione. Alla conduzione, ancora una volta, Antonella Clerici.

Grande musica e divertimento, con le “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” dove i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere: sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere in quale team gareggiare.

The Voice Senior 2025 anticipazioni seconda puntata 28 febbraio (Blind Auditions)

Anche quest’anno i coach avranno due formidabili “armi” da giocarsi durante le “Blind Auditions”: il tasto “Blocco”, che impedisce a un altro coach di scegliere il concorrente, e il tasto “Seconda Chance” che consentirà a ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo.

Al termine della sesta e ultima puntata di “Blind”, i quattro coach dovranno selezionare i 24 concorrenti prescelti – 6 per team – che passeranno al “Knock Out”, la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach. Saranno, inoltre, sempre i coach a decidere in questa puntata chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla “Finale” dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare il vincitore assoluto.

Anche quest’anno sarà ricca e variegata la proposta musicale, per un appassionante viaggio nella tradizione canora italiana e internazionale nel quale, al racconto in musica si affianca quello intimo e personale della vita dei concorrenti per formare quel mosaico di storie e voci uniche che rappresentano il vero cuore pulsante del programma. Una grande festa in musica, nella quale non mancheranno momenti di divertimento e spensieratezza con le improvvisazioni dei coach, i duetti con i concorrenti, e, per finire, tante le “guest star” che anche quest’anno saranno ospiti di The Voice Senior.

The Voice Senior 2025: i coach

Antonella Clerici è affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, reduci anche dal recente successo di The Voice Kids.

The Voice Senior 2025 puntata 28 febbraio: dove vederla in diretta tv e live streaming

La trasmissione va in onda, in diretta streaming, ogni venerdì in prima serata su Rai1; sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Senior: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.

“The Voice Senior” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.