The Voice Senior 2023 inizia stasera, 13 gennaio, con la prima puntata di questa terza edizione. Dopo il successo di pubblico e di critica delle prime due edizioni, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, torna ogni venerdì in prima serata su Rai 1, condotto da Antonella Clerici. Noi di Tvblog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.20 circa.

The Voice Senior 2023, coach, chi sono

The Voice Senior 2023 è composto da sette puntate e una new entry nel cast: I Ricchi e Poveri. La coppia formata da Angela Brambati e Angelo Sotgiu entra far parte del team dei coach di The Voice Senior insieme ai confermatissimi Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino.

The Voice Senior 2023, Blind Auditions

A partire dalle Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” che sono la cifra distintiva del programma, passando per il Knockout in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno tra loro per guadagnarsi il posto in finale. Un percorso a tappe per conquistare la vittoria.

Anche quest’anno, saranno le canzoni al centro di “The Voice Senior” per un appassionante viaggio nella tradizione della musica italiana e internazionale; non mancheranno i duetti tra concorrenti e coach e, naturalmente anche i coach stessi si metteranno alla prova sul palco di “The Voice Senior”, dove si canterà, si riderà, ma ci sarà spazio anche per momenti di riflessione, con storie che toccheranno il cuore, ma che saranno sempre portatrici di un messaggio di speranza perché la vita può sempre sorprendere.

Dove vederlo in tv e in streaming

“The Voice Senior” è prodotto in Italia per Fremantle da Marco Tombolini ed è figlio di “The Voice”, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.

Sarà possibile seguire lo show in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.30 e anche in streaming sul sito Raiplay. Appuntamento anche su TvBlog con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.