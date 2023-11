The Voice Kids 2023, la prima puntata di venerdì 24 novembre: casting, coach, come recuperarla su Rai Play. Ecco cos’è successo

Torna questa sera su Rai 1 The Voice Kids. Dopo l’esperimento dello scorso marzo con due puntate, questa volta il talent canoro declinato nella versione bambini avrà cinque puntate. Alla conduzione è confermata Antonella Clerici, che da febbraio condurrà anche la quarta edizione di The Voice Senior. Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia e vede impegnato in regia Sergio Colabona, che è anche capoprogetto della trasmissione.

The Voice Kids 2023, prima puntata 24 novembre: anticipazioni

Le prime tre puntate di questa nuova edizione di The Voice Kids saranno dedicate alle Blind Auditions. In queste puntate, come da format, i giovani talenti, con un’età compresa fra i 8 e i 14 anni, si esibiranno con i coach voltati di spalle. La sola voce sarà lo strumento per conquistare i coach, che premendo il pulsante al centro della loro poltrona potranno girarsi e aggiudicarsi il concorrente in questione per il proprio team. Nel caso in cui fossero più coach a voltarsi, sarà il concorrente a decidere di quale team entrare a far parte.

I coach nella scelta dei talenti che andranno a comporre il loro team potranno anche avvalersi del Super Pass e del Super Blocco. Con il primo ogni coach potrà fare accedere direttamente alla finale un solo concorrente per lui particolarmente meritevole. Con il secondo, invece, si potrà bloccare un altro coach nella scelta di un determinato concorrente. Alla fase di casting hanno partecipato inviando una candidatura circa 3000 bambini e ragazzi e di questi cinquanta verranno sottoposti al giudizio dei coach. Il 32% delle candidature provenivano dal Sud, il 28% dal Centro, il 25% dal Nord e il 15% dalle Isole (soprattutto dalla Sicilia).

The Voice Kids 2023, prima puntata 24 novembre: coach

I coach di questa seconda edizione di The Voice Kids sono Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa. I primi tre hanno ricoperto il ruolo di coach già nella precedente edizione, mentre per Arisa si tratta di un debutto assoluto sulla poltrona rossa di The Voice. La scorsa edizione di The Voice Kids è stata vinta da Melissa Agliottone, che faceva parte del team guidato da Loredana Bertè.

The Voice Kids 2023, prima puntata 24 novembre: come seguirla in tv e su RaiPlay

La prima puntata di The Voice Kids 2023 si potrà seguire in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su RaiPlay a partire dalle 21:30. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand”: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. La puntata, inoltre, sarà disponibile integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.

TvBlog, a partire dalle 21:30, seguirà la prima puntata con l’immancabile liveblogging.